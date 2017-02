Gahrens + Battermann lässt die Sonne aufgehen

Anlässlich eines Product Launches des Unternehmens Sonnen, das für sauberen und bezahlbaren Strom durch Sonnenlicht steht, realisierte Gahrens + Battermann das Bühnenbild einer aufgehenden Sonne. Unter dem Namen Sonnen Batterie stellt das Unternehmen intelligente Energiespeicher her und bietet den Kunden im Rahmen der Sonnen Community die Möglichkeit die Energieversorgung in die eigene Hand zu nehmen.

Steve Bergmann

Mit dem Versprechen „Sonnen macht Wohnungsbesitzer unabhängig vom Energieversorger und garantiert zehn Jahre kostenlosen Strom!“ präsentierte das Unternehmen am 26.1.2017 nun erstmals auch eine Lösung für Wohnungsbesitzer ohne eigene Fotovoltaik-Anlage.

Gahrens + Battermann war technischer Dienstleister für die erfolgreiche Umsetzung der Veranstaltung und stattete diese vollumfänglich mit Audio-, Licht- und Videotechnik aus.

Bei der Erstellung des Veranstaltungskonzeptes erfüllte Projektleiterin Ulrike Zalewski den besonderen Wunsch des Kunden nach einem individuellen Bühnenbild, das das Unternehmen wiederspiegelte. Gemeinsam mit einem externen Dienstleister für den Bühnenbau realisierte ihr Projektteam einen Bogen, der durch pulsierende LED-Beleuchtung sowohl an eine aufgehende Sonne, als auch an die Sonnenbatterie von Sonnen erinnerte.

Steve Bergmann

Die Umsetzung des Bühnenbildes sorgte für ein stimmiges Veranstaltungskonzept und für große Zufriedenheit auf beiden Seiten. „Es ist meine Aufgabe die Idee des Kunden in die Sprache der Veranstaltungstechnik umzusetzen“, so Projektleiterin Ulrike Zalewski „das ist unsere Leidenschaft und das können wir richtig gut.“ Mit dieser Einstellung überzeugte sie den Kunden und Ansprechpartnerin Marei Löcke, Marketing & Öffentlichkeitsarbeit bei Sonnen: „Tausend Dank an dich und dein Team, ihr wart großartig! Ich freue mich sehr auf eine erneute Zusammenarbeit in Zukunft.“

Insgesamt war der Product Launch eine erfolgreiche und sonnige Veranstaltung mit der frohen Botschaft ab sofort auch Mietwohnungen mit sauberer Energie versorgen zu können. Auch zukünftig freut sich Gahrens + Battermann Sonnen bei der Einführung von sauberer und bezahlbarer Energie für alle zu unterstützen.