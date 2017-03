Gahrens + Battermann schafft visuelle Highlights beim Händlertag in Frankfurt

Ein Jubiläumsjahr für Mitsubishi: Das Unternehmen blickt auf eine 100 jährige Geschichte und auf eine 40 jährige Präsenz in Deutschland zurück. Wie in den vergangenen Jahren, so auch direkt zum Jahresstart 2017, gestaltete der Automobilhersteller seinen Händlertag im Forum der Messe Frankfurt und setzte dabei auf den Medientechnik-Spezialisten Gahrens + Battermann.

ALEX CHESSA

Neben der Präsentation der Sondermodelle zum 100 jährigen Jubiläum der Marke, wurden während der Veranstaltung zahlreiche neue Instrumente und Programme für die Unternehmenspartner vorgestellt und 30 Händler der ersten Stunde, die noch heute aktiv sind, geehrt. Konzeption und Planung dieser Veranstaltung liefen reibungslos zwischen MMD Automobile, der Agentur Artundwork.kommunikation und den medientechnischen Spezialisten der Gahrens + Battermann Niederlassung in Frankfurt.

Durch eine Vielzahl an Scheinwerfern ins rechte Licht gerückt, war die Hauptbühne Fokus des Händlertages. Die Event-Profis verbauten hier auf 30×6 Metern Absen X5 LED-Module. Detailtreue Zuspielungen ließen die Gäste für einen Moment auf Zeitreise gehen und die Inhalte zum 100 jährigen Jubiläum begeistert verfolgen. Den Visualisierungen der Hauptbühne wurde durch den Einsatz von Atomic Rental Solutions-Modulen ein kreativer Rahmen verpasst. „Unser Unternehmen bietet Atomic in Deutschland exklusiv in der Vermietung an. Das Portfolio umfasst über 20 verschiedene Module, die ganz nach Belieben individuell konzipiert werden können. Das schafft einen riesigen kreativen Spielraum und unendliche Möglichkeiten“, berichtet Thomas Koller, Projekt Leiter beim Händlertag und Key Account Manager bei G+B mit Sitz im Kap Europa.

Die Module wurden ausdrucksstark illuminiert; abgerundet wurde die medientechnische Inszenierung durch eine zuverlässige Kamera-, Regie- und Audiotechnik von Gahrens + Battermann.