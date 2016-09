Gesangsmikrofon Shure SM58 feiert 50. Geburtstag

Shure Shure SM58 samt historischer Betriebsanleitung

Das wohl bekannteste Mikrofon überhaupt, das Shure SM58, steht seit über 50 Jahren stellvertretend für großartige Live-Performances. Um den 50. Geburtstag dieses Kultmikrofons, seinen charakteristischen Sound, das Design und die typische Robustheit zu feiern, gibt es von Shure eine spezielle „50th Anniversary“ Edition sowie weitere Aktionen rund um das SM58.

Geplant sind:

· Versteigerungen von Künstler-Editionen des SM58 zugunsten wohltätiger Organisationen

· Eine umfangreiche, mehrsprachig aufgebaute Website zum SM58 mit historischen Details, Künstlerinformationen, Videos und Fan-Stories

· Verschiedene Online-Aktivitäten, bei denen Fans ihre Erfahrungen und schönsten Momenten mit dem SM58 über Social Media und als Teil eines Videoprojekts teilen können

Die limitierte SM58-50A Jubiläums-Edition verfügt über die gleichen technischen Eigenschaften des Bühnenklassikers, wobei der Handgriff in Silber gehalten und oben mit dem 50th Anniversary Logo versehen ist. Das SM58-50A kommt in einer Retro-Verpackung, die der originalen von 1966 gleicht. Ein Zertifikat, Fotos, eine historische Bedienungsanleitung und Sticker machen das Paket komplett.

Zusätzlich zur Jubiläums-Edition wird Shure einige SM58, die von verschiedenen Künstlern individuell gestaltet wurden, versteigern. Die Erlöse kommen unterschiedlichen Wohltätigkeitsorganisationen nach Wahl der Künstler zugute.

„Seit über 50 Jahren steht das SM58 im Mittelpunkt unvergesslicher Musik-Performances und hat Generationen von Künstlern wie auch Zuhörern geprägt“, so Soren Pedersen, Product Specialist bei Shure. „Dieses Mikro ist einfach für die Bühne gemacht und jeder Künstler, der 2016 ein SM58 in die Hand nimmt, kann sich darauf verlassen, dass er den gleichen, typischen Sound bekommt, den schon so viele davor erzielten. Wir freuen uns, diese Legende zu feiern und freuen uns auf die Stories zahlreicher SM58 Fans von überall auf der Welt.“

Alle Informationen und Hintergründe rund um die Shure SM58 50th Anniversary Aktionen gibt es online unter http://sm58.shure.com.

Die Geschichte des Shure SM58: http://sm58.shure.com/de/history/

Aufbau des Shure SM58: http://sm58.shure.com/de/tech/