Graphics- und Post IBC-Tour 2016 von Avid

Avid präsentiert neueste Workflow-Lösungen für Sport-, Nachrichten- und Studioproduktionen am 20. Oktober in München.



Avid

Wer die IBC 2016 verpasst hat, braucht auf das Live-Erlebnis von Avids jüngsten Neuheiten dennoch nicht verzichten: Am 20. Oktober haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich im Rahmen der diesjährigen Graphics- und Post IBC-Tour die Neuerungen im Bereich Graphics und Workflow Solutions sowie einige der auf der IBC vorgestellten Produktinnovationen anzusehen. In Live-Demos, Kleingruppen oder auch persönlich präsentiert Avid mehr zu den Themen Studio-, News- und Sports Production Workflow und zeigt, wie all diese Lösungen in der Avid Media Central Plattform integriert sind. Die Session-Teilnehmer sehen außerdem, welche Neuerungen an der Media Central Plattform, Nexis-Speichersystemen und anderen Lösungen auf der IBC vorgestellt wurden.

Eckdaten des Events

Das Event findet im MACE Konferenz Center in Unterföhring statt, angeboten werden zwei Sessions (eine Vormittags-Session ab 9:30 Uhr, eine Nachmittags-Session ab 13:30 Uhr). Die Plätze sind begrenzt, eine Anmeldung für eine der beiden Sessions ist unter diesem Link möglich. Die Registrierung ist kostenfrei.