Harman Professional Solutions ernennt Lightpower zum neuen Distributionspartner

Harman Professional Solutions, der weltweite Marktführer für Audio-, Video-, Beleuchtungs-, Steuerungssysteme und Networked-AV-Systeme, hat Lightpower als neuen Partner für die Distribution in Deutschland und Österreich vorgestellt. Mit Start zum 3. April 2017 übernimmt das Paderborner Unternehmen den Vertrieb von Martin by Harman in Deutschland und Österreich. Damit gehen beide Unternehmen eine strategische Partnerschaft ein.

Jonas Stenvinkel, Group Director Entertainment EMEA bei Harman Professional Solutions, erklärte: „Wir freuen uns sehr über diese strategische Partnerschaft. Lightpowers Netzwerk und Support in Kombination mit Harmans Team versetzt uns in die Lage, alle Arten von Kunden und Multiplikatoren aus den unterschiedlichsten Segmenten in Deutschland und Österreich anzusprechen. Für Harman sind der deutsche und österreichische Markt extrem wichtig. Wir glauben daher an eine großartige Zukunft für beide Unternehmen.“

Lightpower Geschäftsführer Ralph-Jörg Wezorke kommentierte diesen weitreichenden Schritt: „Martin Produkte sind im absoluten Premiumsegment etabliert, während Lightpower als Distributor mit dem größten Leistungsumfang gilt. Deshalb freuen wir uns sehr, dass diese beiden Qualitätskomponenten zueinander gefunden haben. Unseren Kunden im gehobenen Anwendungsbereich der Bühnenbeleuchtung ist es wichtig, dass wir lösungs- und support-orientiert für sie arbeiten. Mit den Produkten von Martin und der Philosophie von Harman können wir dieser Marktanforderung jetzt noch besser entsprechen. So wird das Angebot von Lightpower mit der Marke Martin optimal komplettiert und gibt dem professionellen Anwender damit den Zugriff auf die besten Tools des Marktes. Unabhängig ob für den Touring-, Theater-, TV- oder alle anderen Event-Bereiche.“

Stephan Saremba, Regional Director DACH bei Harman Professional Solutions, ergänzte: „Lightpower wird mit den Lichtlösungen von Martin by Harman den Fokus auf das Segment Bühnenbeleuchtung legen. Ergänzend dazu wird sich das Harman Team auf Business Development von Audio, Video und Licht-Lösungen für den gesamten Entertainmentmarkt konzentrieren. Unsere Kunden erhalten daraus eine ideale Kombination aus fachlicher kompetenter, lokaler Unterstützung und gleichzeitig können wir mit einer One Harman Lösung Synergien zwischen den Segmenten Audio, Video und Licht schaffen.”

Neue Ideen, die auf einem über Jahrzehnte aufgebauten Erfahrungsschatz basieren, sind das Erfolgsrezept von Martin by Harman. Qualität und Zuverlässigkeit sind dabei selbstverständlich und tragen mit zu dem exzellenten Ruf bei, den Martin in der Branche genießt.

Aber auch der enge Kontakt mit dem Kunden, der konstante Blick auf die Anforderungen des Marktes und der professionelle Service machen Martin by Harman zu einer ersten Adresse für alle, die nach herausragenden Produkten suchen.

Mit Lightpower hat Harman Professional Solutions für die Martin by Harman Lichtlösungen jetzt einen starken Partner an seiner Seite, der durch Marktnähe, umfassende Service- und Support-Leistungen und 40 Jahre Erfahrung überzeugt. Lightpower wird jedoch nicht die Lichtsteuerungslösungen von Martin vertreiben.

Auf der kommenden Prolight + Sound werden die Besucher neben den aktuellen Neuheiten von Martin by Harman auch weitere Marken von Harman Professional Solutions in Halle 4.0, Stand F41 präsentieren.