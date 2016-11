HDwireless HDwireless „Multi-Programmer“ für Grass Valley INCAM-G Funksender

Handliche Konfiguration von Funksendern mit innovativer Konsole

HDwireless als Anbieter und Vermieter für Drahtloskamera-Systeme entwickelt seit Jahren eigene Produkte und Sonderlösungen für das professionelle Broadcasting. Aktuell stellt die Firma nun den HDwireless Multi-Programmer vor. Mit einem Gewicht von nur 0,5 kg bekommt der Operator am Set eine sehr nützliche Bedienkonsole an die Hand. Der Multi-Programmer ermöglicht Kontrolle und Einstellung von Funksystem-Parametern der HDwireless Drahtloskameraserie Grass Valley INCAM-G. Mittels Menütasten und 1,8“-Display sind die gewünschten Einstellungen sehr schnell und intuitiv durchführbar. Das Gerät ersetzt mit seinen geringen Abmessungen von nur 19 x 8 x 3,5 cm (L x B x H) unhandliche Laptops und ist dabei robust und spritzwassergeschützt für den ständigen Outdoor-Einsatz. Dank energiesparender Architektur wird er über eine austauschbare 9 V-Batterie mit Strom versorgt. „Diese neuartige Konsole ist mit ihrer flexiblen Software im ersten Schritt nicht nur für die HDwireless GV INCAM-G ausgelegt, sondern auch für HDwireless Sony Sidepanel Solution „1609“ und „junior“ sowie Link XPu. Unser Hardware-/Softwarekonzept ist sehr universell und erlaubt zahlreiche individuelle Kundenlösungen“, so der Softwareentwickler Sebastien Coat von HDwireless. Der Multi-Programmer steht ab sofort für Verkauf und Vermietung bei HDwireless zur Verfügung.