HK Audio führt Linear 3-Serie ein und stellt neue Linear-Bässe vor

HK Audio stellt eine neue Serie aktiver Hochleistungslautsprecher vor: die Linear 3-Familie. Zusätzlich werden zukünftig zwei neue Aktiv-Bässe die Linear Sub-Reihe erweitern.

HK Audio Die Linear 3 Familie von HK Audio

Die ersten Lautsprecher der Linear 3-Familie sind die L3 112 FA, die L3 115 FA und die Multifunktionsbox L3 112 XA, die sowohl als Bühnenmonitor als auch als Topteil eingesetzt werden kann.

Die Technologie hinter Linear 3 soll es dem Nutzer, auch ohne Tontechniker oder eigene tiefgreifende ProAudio-Kenntnisse, einfach machen, bei jedem Einsatz tolle Audio-Ergebnisse zu erzielen. Die vier EQ-Presets „Bass Boost“, „Flat (LF)“, „Flat (HMF)“ und „Contour“ – von denen zwei immer parallel aktiv sind – bieten viele Möglichkeiten den Sound so anzupassen, dass er immer genau zum Musikstil, Veranstaltungsort und Publikum passt.

Zusätzlich bieten die Linear 3-Topteile dank ihrer 1.200 Watt Class D Power Amps genügend Headroom und dank des Intelligent-Multiband-Limiter bleibt die Klangcharakteristik bei jeder Lautstärke gleich. Präzises Abstrahlverhalten sorgt dafür, dass der Sound direkt auf das Publikum ausgerichtet werden kann sowie Reflektionen weitestgehend minimiert werden.

Idealerweise werden die Topteile mit den neuen Linear Sub-Bässen L Sub 1500 A und L SUB 1800 A eingesetzt. Das kräftige Low-End des L Sub 1500 A und des L SUB 1800 A lässt sich auch mit Tops der Linear 5-Reihe kombinieren. Des Weiteren dienen die neuen Bässe auch als Erweiterung der Elements Base-Systeme.

HK Audio

Alexander Wollenberg, HK Audio Produktmanager, sagt: „Linear 3 bietet dir den einfachsten Weg dein Publikum zu beeindrucken. Ob du ein PA-Experte bist oder aber dich lieber komplett auf deine Performance konzentrierst, Linear 3 bietet dir, dank neuster Technologie, einer Reihe an innovativen Design-Features und Made-in-Germany-Qualität, in Sekunden beste Sound-Ergebnisse. Und wenn du zusätzlich noch eine Extra-Portion Low-End benötigst, sind die neuen Linear Sub-Bässe die perfekte Ergänzung. Linear 3 bietet Top Performance to trust – in jeder Situation.“

Die Linear 3-Serie und die neuen Linear Sub-Modelle sind bis auf Ausnahme der L3 112 XA, die erst im Herbst erscheint, ab sofort verfügbar.