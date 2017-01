ISDV wählt Vorstand in der 4. Mitgliederversammlung

Am 23.1.2017 fand in Frankfurt a.M. die erste Wiederwahl des ISDV-Vorstandes statt. Der Vorstand wurde einstimmig gewählt und mit Jenny Pohl auf sechs Personen erweitert.

ISDV Vorstandsmitglieder v.l.n.r.: Jörg Schiefke, Basty Duellmann, Jenny Pohl, Marcus Pohl, Susanne Fritzsch, Merten Wagnitz

Jenny Pohl wird die Aufgaben der Geschäftsstellenleitung und Mitglieder-Administration übernehmen. Wir gratulieren ihr zur Wahl und freuen uns auf eine ereignisreiche und produktive Amtszeit.

Die Vorstandsmitglieder:

Marcus Pohl – 1. Vorsitzender und GF

Basty Duellmann – 2. Vorsitzender und GF

Susanne Fritzsch – Pressereferentin

Jenny Pohl – Geschäftsstellenleitung und Mitglieder-Administration

Merten Wagnitz – Vorstandsmitglied

Jörg Schiefke – Vorstandsmitglied