ISE 2017: One Systems zeigt neuen 108/HSB Lautsprecher

Im Rahmen der diesjährigen Integrated Systems Europe können Besucher vom 7. bis 10. Februar am Messestand von One Systems (Stand: 7-Q180) den neuen 108/HSB begutachten. Der neue Subwoofer aus der wetterfesten Hybrid-Lautsprecherserie des Herstellers stellt im Zusammenspiel mit den 4-, 6- und 8-Zoll Lautsprechern der Hybrid-Serie eine leistungsstarke Tieftonwiedergabe in unterschiedlichsten Anwendungen und Umgebungen zur Verfügung.

„Mit dem 108/HSB erweitern wir die Flexibilität unserer wetterfesten Hybrid-Serie“, erläutert Doug MacCallum, Geschäftsführer von One Systems. „Das einzigartige Design des 8″-Tieftöners sowie des Gehäuses sorgen in Kombination für höchste Schalldruckpegel bei äußerst niedrigen Verzerrungen. Insbesondere in Verbindung mit unseren Hybrid-Systemen ist das Ergebnis wirklich beeindruckend.“

Wie alle Lautsprecher aus der Hybrid-Serie des Herstellers basiert der 108/HSB auf einem Spritzgussgehäuse für den Einsatz unter sämtlichen Witterungsbedingungen. Darüber hinaus besteht er aus Edelstahl 304 in Kombination mit einer neuen Poly-Beschichtung – was für die gleiche Beständigkeit sorgt wie seewetterfester Edelstahl. Auf diese Weise bietet der Subwoofer einen besonders hohen Grad an Widerstandsfestigkeit gegen Feuchtigkeit und Korrosion, welcher bislang nur bei wesentlich teureren Systemen zu finden war. Darüber hinaus wird das gesamte Flugzubehör in Edelstahl 316 gefertigt, um zu gewährleisten, dass der 108/HSB über mehrere M8-Flugpunkte an jedem Ort der Welt im Freien aufgehängt werden kann.

Zu den weiteren Neuerungen des 108/HSB zählen interne Transformatoren, über welche Systemintegratoren zwischen 8-Ohm- und 70/100-Volt-Betrieb wählen können. Der 108/HSB Subwoofer soll in Kürze in schwarzer Gehäuseausführung erhältlich sein.

