Die Jansen Lichttechnik GmbH & Co.KG ist Spezialist für technische Dienstleistungen bei Veranstaltungen, Events und Open-Air-Produktionen. Das Paderborner Unternehmen, das seit mehr als 25 Jahren sowohl national als auch international tätig ist, hat jetzt in 30 Filmgear Tungsten-Fresnel Junior MP 1kW investiert.

Jansen Lichttechnik setzt auf Filmgear



Geschäftsführer Ulrich Jansen kommentierte: „Das Preis-Leistungs-Verhältnis der Filmgear Scheinwerfer ist unschlagbar. Sie bieten nicht nur eine hervorragende Optik und ein perfekt durchdachtes Handling sondern lassen auch bei der Verarbeitung keine Wünsche offen – und das alles zu richtig guten Konditionen. Für uns als Rental-Unternehmen ist der Tungsten-Fresnel Junior MP 1kW einfach ein perfektes Produkt im Vergleich zu anderen Marken-Scheinwerfern. Wir müssen da an keiner Stelle Abstriche machen. Uns hat der Scheinwerfer voll und ganz überzeugt.“

Die Tungsten-Fresnel-Serie von Filmgear hat sich laut Lightpower beim Einsatz in etlichen Produktionen und Studios weltweit bewährt. Filmgear bietet diese Serie in kompakter Bauform als Junior-Version an. Filmgear Fresnel-Scheinwerfer sind für professionelle Lichttechnik-Anwendungen entwickelt.