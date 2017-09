JBL VTX A12 und V25 von 8days a week für PUR auf Schalke

Matthias Halbweiss

Die Firma 8days a week aus Niederdorfelden bei Frankfurt am Main lieferte zum sechsten Mal die Beschallung für das Mega Event PUR & FRIENDS auf Schalke. „PUR ist Kunde seit 1996“, so Frank Müller, neben Florian Fischer einer der beiden Geschäftsführer von 8days a week. „Seitdem waren wir bei allen Events, wo PUR auftritt, mit Personal und Equipment präsent.“ Und weiter: „Auf Schalke haben wir in der Vergangenheit diverse PA-Varianten ausprobiert und unter anderem d&b audiotechnik und L-Acoustics K1 Equipment zum Einsatz gebracht. Die Ergebnisse waren durchweg immer gut. Am besten war der Sound allerdings mit JBL-Equipment, weshalb wir in 2017 in der Schalke Arena eine JBL VTX Serie PA zum Einsatz brachten.“

Die Beschallungsanlage für PUR & Friends auf Schalke bestand aus:

144 x JBL VTX V25MkII FullSize Line Array Cabinets

24 x JBL VTX A12 Line Array Cabinets

24 x JBL VTX S28 High Power Subwoofer

84 x Crown IT HD4x3500 4-kanal Endstufen

12 x Crown IT HD12000 Endstufen

12 x JBL VTX F15 Floormonitore

An Mischpulten kamen am FOH ein Avid S6L-32D-192 und im Monitoring ein Soundcraft Vi3000 mit einem 64kanaligen Vi Serie StageRack zum Einsatz. Gleich nach der Veranstaltung auf Schalke ging es für einen Teil des Equipments und der Crew weiter auf eine Schiffsreise mit PUR auf dem „Mein Schiff 3“.

Video und Testbericht zur JBL VTX A12

Eine umfangreiche Analyse der JBL VTX A12 gibt es in Production Partner 7/8 2017, ein kurzes Video zum Rigging hier.

Testbericht Avid S6L

Mit der S6L hat Avid sein Angebot an Live-Konsolen komplett neu aufgesetzt, einen Testbericht von Production Partner gibt es hier als Download