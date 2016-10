K-array beschallt Vandal Street-Art-Restaurant

Mit dem Vandal eröffneten die TAO Group-Gründer Marc Packer und Rich Wolf gemeinsam mit dem Besitzer Chris Santos eine Mischung aus Restaurant, Bar und Lounge, die in New York City für Aufsehen sorgt. Auf zwei Stockwerken können Gäste nicht nur Streetfood-inspirierte Köstlichkeiten aus aller Welt genießen, sondern auch Werke weltbekannter Street-Art-Künstler an den Wänden bewundern.

Konzipiert in Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten Designbüro Rockwell Group, bietet das Restaurant in Manhattan mit seinen 360 Plätzen Gästen ein einzigartiges Gastronomieerlebnis. Für die ideale Beschallung vertrauen die Macher auf die innovativen Pro-Audio-Lösungen von K-array.

Während die Rockwell Group die komplette Raumgestaltung des Vandal übernahm, zeichneten Anthem Productions mit Sitz in New York City für die Planung und Installation der Audio-, Video- und Lichtkomponenten verantwortlich. Gemeinsam entwarfen die drei Anthem-Geschäftsführer und Systemplaner Joseph Lodi, Angelo Poulos und John Campbell ein multimediales High-end-System, das nach nur zwei Monaten spielbereit übergeben wurde.

Für die Beschallung setzten Poulos und Campbell auf die KK102 und KK52 Kobra Linienstrahler, die aufgrund ihrer Schallabdeckung von 110° horizontal und 35° (KK102) bzw 60° (KK52) vertikal eine enorme Flexibilität in der Planung und Installation bieten.

Von Anfang an verfolgten die Verantwortlichen das Ziel, ein Beschallungssystem zu planen, das nicht nur bei niedrigen Lautstärkepegeln im Gastronomiebetrieb überzeugt, sondern auch ausreichend Leistungsreserven für musikalische Events im weiteren Verlauf des Abends liefert. Der Knackpunkt: Die Betreiber bestanden auf einem System, das sich nahezu unsichtbar in die Inneneinrichtung und das Gesamtdesign des Restaurants integrieren lässt.

Die KK52 und KK102 wurden sowohl in die Wände als auch in die Decken eingelassen und sorgen für eine durchgehend hohe Klangqualität in sämtlichen Restaurantbereichen – von den Gasträumen über die Festsäle bis zu den Waschräumen. Für die passende Unterstützung im Tieftonbereich setzten die Systemdesigner auf die platzsparenden und leistungsfähigen KMT12P Subwoofer von K-array.



K-array Equipmentliste:

KK102 Mark I Kobra – 100 cm 2″-Linienstrahler

KK52 Mark I Kobra – 50 cm 2″-Linienstrahler

KMT12P – Passiv-Subwoofer