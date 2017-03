Kostenlose Touren zu den Highlights der Prolight + Sound 2017

Die kostenlosen geführten Touren über die Prolight + Sound waren im vergangenen Jahr ein voller Erfolg mit begeisterten Teilnehmern – daher weiten wir die EVENT PARTNER Guided Tours zur Prolight + Sound 2017 sogar aus! Melden Sie sich jetzt an für die Touren zu den Schwerpunkten Licht, Audio oder Medientechnik! Begrenzte Plätze sind noch frei.

Die Prolight + Sound 2017 verspricht erneut ein Spektakel an Highlights aus der Veranstaltungstechnik – bereits Ende 2016 waren über 90 % der Ausstellungsfläche der vorangegangenen Messe belegt. Alle Key-Player am Markt sowie zahlreiche neue Hersteller und Dienstleister haben ihre Teilnahme zugesagt, viele davon mit einer noch umfangreicheren Präsentation als bisher. Aktuelle Infos zur Prolight + Sound und den diversen, vor Ort geplanten Events finden Sie hier.

Doch wie findet man sich als Nicht-Veranstaltungstechnik-Profi zurecht? Gehen Sie mit uns auf eine Guided Tour und lassen Sie sich ausgewählte Messeneuheiten von unseren Experten JoJo Tillmann, Thomas Zahn und Achim Hannemann exklusiv im kleinen Rahmen demonstrieren! Neben den Neuheiten aus dem Bereich Licht führen Sie unsere unabhängigen Profis auch zu den Must-sees im Audio- und Medientechnikbereich der internationalen Messe der Technologien und Services für Entertainment, Media und Creation und setzen diese für Sie in einen anwendungsbezogenen Zusammenhang.

Experten führen Sie über die Messe!

Die Touren richten sich insbesondere an alle Eventmanager, Vertreter aus Eventmarketingabteilungen in Unternehmen sowie sonstige Technik-Interessierte. Die Teilnahme an den Guided Tours ist für Sie kostenfrei! Darüber hinaus erhalten Sie für Ihren Messebesuch eine kostenlose Eintrittskarte für die Prolight + Sound. Melden Sie sich bis zum 24. März 2017 verbindlich an.

Eine Tour dauert etwa zwei Stunden; die Teilnahme an mehreren Touren ist möglich, sofern ausreichend Plätze vorhanden sind.

Hier geht es zur Anmeldung! Wir freuen uns auf interessante Gespräche!