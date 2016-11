Lang Academy und Barco laden zum Event Master Workshop ein

Am 8. und 9. Dezember 2016 lädt die Lang Academy zu einem halbtägigen Barco Event Master Ex und Image Processing Workshop in Lindlar ein.

Abbe Westerlundh, Produktspezialist Image Processing bei Barco, wird über die Vorteile der Erweiterung des Event Masters und generelle Neuerungen im Bereich Image Processing referieren. Der Workshop richtet sich vorwiegend an Veranstaltungstechniker, Projektplaner und Systemintegratoren, die sich praxisnah mit den neuen Möglichkeiten der Event Master Familie befassen können.

Der Workshop gliedert sich dabei in drei Teile:

Teil: „Event Master Product Line and Business Value Message“ Teil: „The Ex Advantage or scaleable Image Processing“ Teil: „Workshop with Focus on the linking of Event Master Products and specially the E2 with S3-4K and Ex“

Der halbtägige Workshop wird an beiden Tagen jeweils vormittags von 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr und nachmittags von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr angeboten.

Anmeldungen werden von der Lang Academygerne unter info@lang-academy.com entgegen genommen. Weitere Informationen zum Workshop finden Sie hier!