LaON Intercom-Lösungen neu im Produkt-Portfolio von Broadcast Products

Broadcast Products vertreibt ab sofort die Produkte des Intercom Herstellers LaON. Broadcast Products ist ein Geschäftsbereich des deutschen Systemintegrators Broadcast Solutions.

Broadcast Solutions

Das Unternehmen Broadcast Products wird die LaON Produkte zum ersten Mal auf der Messe IBC an seinem Stand 8.A74 in Halle 8 präsentieren. Die Produkte des Südkoreanischen Intercom Spezialisten LaON arbeiten im 5 GHz UNII Band, transportieren die Signale mit nicht-komprimiertem Audio und sollen so Übertragungssicherheit mit qualitativer Audio-Performance verbinden.

LaON 5 GHz Digital Wireless Intercom ist ein Wireless-Kommunikationssystem speziell für Anwendungen, bei denen eine sichere Verbindung, Audioqualität und die Mobilität, die ein Belt Pack System bietet, notwendig sind. Es soll dem Benutzer Vollduplex-Kommunikation mit durchgehend hoher Audio-Qualität ohne PTT Betrieb ermöglichen.

Seit August 2017 ist Broadcast Products exklusiver Distributor für LaON Produkte in folgenden Regionen:

DACH (Deutschland, Österreich & Schweiz)

Nordics (Finnland, Schweden, Norwegen und Dänemark)

Baltikum (Estland, Lettland und Litauen)

Spanien

Osteuropa (Ungarn, Ukraine und Tschechien)

Balkan (Rumänien, Kroatien, Serbien und Moldawien)

Weitere Länder werden zusammen mit lokalen Partnern vor Ort betreut.

Laon Intercom-Lösungen arbeiten mit nicht-komprimierten Audio-Signalen im lizenzfreien 5 GHz UNII Band. Weitere Features sind laut Hersteller:

Verwendung eines IP-basierten Repeaters zusammen mit einer Remote-Basisstation

Weniger als 23 ms Latenz, niedrigster Wert in der Branche

Die Systeme bieten bis zu elf Vollduplex-Audio-Kanäle

Fünf Gruppenkommunikationskanäle

AES 256 Bit Level 3 Verschlüsselung

LaON Intercom Systeme sind primär in vier verschiedenen Größen und Modellen erhältlich: LT750, LT550, LT250 und LT150 und sollen so jeden Anwendungsfall und Wissensstand der Benutzer abdecken. Aufgrund ihrer technischen Spezifikationen sollen LaON Intercom Systeme in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden können, z.B.: TV-Studios, Sendeanstalten, Live-TV-Produktionen, Ü-Wagen, Stadien, Theater, Schulen und Kirchen sowie weitere Veranstaltungsorte aller denkbaren Größen.