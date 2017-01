Lawo mc²36 ‚Mobile Kits‘ für japanischen Broadcaster NHK

Japans öffentlich-rechtlicher Broadcaster NHK besitzt nun ein weiteres „Mobile Audio Kit“, bestehend aus einem Lawo mc²36 Audio-Mischpult mit 24 Fadern und einer Lawo mc² Compact I/O Einheit. Die Lawo Mobile Audio Kits wurden speziell für den Einsatz in Kombination mit den NHK Video-Ü-Wagen sowie anderen mobilen Video-Units konzipiert und bieten im Zusammenspiel ideale Möglichkeiten zur Audio-Produktion von Sport-Events und kulturellen Veranstaltungen, um den Fernsehzuschauern ein hochwertiges Hörerlebnis zu bieten.

Lawo mc²36 von Lawo

NHK integriert mit der mobilen Einheit erneut Lawo-Equipment für seine OB-Flotte. So zeigt sich, wie gut das Lawo mc²36 etabliert ist, wenn herausragende Audioqualität, Zuverlässigkeit und Flexibilität in Verbindung mit Kompaktheit sowie schnellem und einfachem Setup gefordert ist: Case öffnen, Pult anschließen, einschalten und es kann losgehen. Die Video-Einheiten und Audio-Kits können frei kombiniert werden, so dass NHK dadurch eine große Flexibilität gewinnt und effiziente Workflows und kurze Setup-Zeiten bei der mobilen Fernsehproduktion erreicht.

NHK, der über zwei terrestrische und zwei Satelliten-TV-Dienste, drei Radio-Networks sowie den NHK World Service sendet, ist der größte Anwender von Lawo Equipment in Japan. Der Broadcaster nutzt mehr als 20 mc² Systeme in Studio- wie auch mobilen Installationen mit mc²90, mc²66, mc²56 wie auch mc²36 Audio-Mischpulten. Dabei verbindet NHK und Lawo über die Jahre eine lange gemeinsame Geschäftsbeziehung auf dem Feld der Entwicklung und Forschung im Audio-Bereich. So entwickelten die beiden Unternehmen bei ihrer Zusammenarbeit Tools und praktische Anwendungen für ein spezielles Hörerlebnis durch 3D-Surround-Sound (22.2). NHK und Lawo haben sich auf eine zukünftig noch engere Zusammenarbeit verständigt, um weitere technische Innovationen zu entwickeln.

Das bei den Lawo Mobile Audio Kits für NHK eingesetzte mc²36 ist ein „All-in-One“-Pult mit umfassender Funktionalität, die sowohl Broadcast, Theater, Houses of Worship als auch Live und Installation abdeckt. In Verbindung mit den kompromisslosen Klangeigenschaften und den Mikrofonvorverstärkern in Lawo-Qualität bietet das Mischpult ein optimales Preis-Leistungsverhältnis. Ein leistungsfähiger DSP Micro-Core mit einer 512×512 Audiomatrix sowie integrierte I/Os machen es für mobile Einsätze und Festinstallationen auf kleinem Raum gleichermaßen geeignet. Da das Pult nativ mit Ravenna/AES67-Technologie ausgestattet ist, kann das mc²36 nahtlos in IP-Infrastrukturen eingebunden werden. Und für die Betriebssicherheit besitzt die Konsole redundante Netzgeräte und DSP-Redundanz.

Lawo Compact IO von Lawo

Die Schnittstellen des mc²36 Systems umfassen 32 Mic/Line Eingänge, 32 Line-Ausgänge, acht digitale AES3 Eingänge, acht digitale AES3 Ausgänge, acht GPIO-Ports, einen MADI (SFP) Port, drei Ravenna/AES67 Kanäle und einen Kopfhörer-Anschluss. Zusätzlich zu den I/Os an Bord sorgen eine MADI-Tieline-Verbindung und drei Ravenna/AES67 Audio-over-IP Ports für zukunftssichere Konnektivität für bis zu 384 externe Eingänge und Ausgänge, was eine Gesamtanzahl von 496 physikalischen Eingängen und Ausgängen ermöglicht.

Wenn viel noch nicht genug ist, existiert mit der mc² Compact I/O eine komfortable und kostengünstige Möglichkeit, die Konnektivität des mc²36 zu erweitern und zusätzlich zu den integrierten I/Os eine Stagebox-Lösung auch für größere Distanzen zu realisieren. Über CAT5 oder Glasfaser (optional) angeschlossen, verfügt die robuste 5 HE Stagebox über 32 Mic/Line- Eingänge, 32 Line-Ausgänge, 8 digitale AES3 Eingänge, 8 digitale AES3 Ausgänge, 8 GPIO und einen MADI (SFP) Port. An das mc²36 angeschlossen werden können bis zu drei mc² Compact I/Os.

Das mc²36 ist umfassend für die intelligente Vernetzung mit anderen mc²36 / mc²56 / mc²66 Mischpulten vorbereitet und kann zusammen mit Lawo Nova Kreuzschienen betrieben werden, was augenblicklich Zugang zu tausenden Audiokanälen verschafft. Lawo mc² Pulte bieten intelligente Mechanismen (einschließlich User-Rights-Management) für gemeinsam genutzte Eingänge verschiedener Konsolen.