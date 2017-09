Lawo mischt mit beim Aspen Music Festival

„Aspen Music Festival and School“ (AMFS) präsentieren seit Jahrzehnten eines der weltweit renommiertesten Festivals für klassische Orchestermusik und feierten 2017 ihr 68-jähriges Jubiläum. Bereits vor Jahren hat sich Lawo entschlossen, das Musikfestival als Sponsor zu unterstützen – so auch bei der gerade abgeschlossenen Saison.

Lawo Lawo Training mit Isaiah Abdolin

“Lawos kulturelles Engagement passt perfekt zu Aspen und dem dort gepflegten Niveau”, sagt Michael Müller, Director of Sales America. “Deshalb wollten wir einen Beitrag zu diesem angesehenen Musikfestival leisten.”

Die Mission von AMFS ist es, Studenten für eine berufliche Karriere in der klassischen Musik auszubilden und vorzubereiten, und das jährliche Festival wurde als Nebenaspekt aus dieser Mission heraus geboren. In jeder Festival-Saison präsentiert sich AMFS bei bis zu 400 Aufführungen sowohl auf dem Campus als auch außerhalb des Geländes sowie bei verschiedenen Symposien und Meisterkursen.

Das Zentrum des Festivals ist jedoch das mit 2.050 Sitzplätzen ausgestattete Benedict Music Tent, das die Akustik eines Opernhauses mit dem Ambiente eines Open-Air-Zelts verbindet. Dort spielt auch das mc²56 von Lawo für AMFS eine unverzichtbare Rolle und liefert von jeder Veranstaltung einen hochwertigen Stereo Mix und parallel dazu eine 5.1 Surround Mischung. Diese Mixes werden vom hauseigenen Edgar Stanton Audio Recording Center (ESARC) digital mitgeschnitten und archiviert. So stehen sie später Rundfunk-Partnern wie American Public Media, SiriusXM, Colorado Public Radio, KAJX-FM von Aspen Public Radio und der European Broadcast Union für Übertragungen zur Verfügung.

Alex Irvin Das Benedict Music Tent auf dem Aspen Music Festival

AMFS nutzt das Festival auch als Weiterbildung für Audio-Ingenieure. “Wir sind für 200 bis 250 Veranstaltungen während des Festivals verantwortlich”, sagt Scott Wynne, Chief Audio Engineer von ESARC. “Einige Jahre arbeiten wir mit denselben Toningenieuren, aber manchmal haben wir eine ganz neue Crew. Für einige von ihnen ist es dann das erste Mal, dass sie mit Geräten von Firmen wie Lawo oder Neumann arbeiten.”

All diese Aktivität in nur acht kurzen Wochen bedeutet, dass die Ton-Mannschaft kaum Ruhezeiten hat. “Uns stehen 13 Toningenieure zur Verfügung”, sagt Wynne, “darunter Lisa Nigris, Director of Audio Production, Dan Gonko, Head Media Engineer, vier Senior Audio Engineers, drei Recording Engineers und drei Assistant Engineers. Für jedes Konzert benötigt man mindestens zwei Ingenieure für das Recording und einen dritten für den Live-Sound-Mix – aber für eine richtig große Produktion – beispielsweise bei einem Konzert von Renée Fleming – brauchen wir alle verfügbaren Kräfte!”

mc²56 beim Aspen Music Festival

Mithilfe von Zuwendungen eines großzügigen Gönners vereinbarte AMFS mit Lawo kürzlich ein Leasing-Agreement für ein mc²56 MkII Mischpult mit einem Dallis Frame, ausgestattet mit 32 Kanälen zur Mikrofonvorverstärkung und 16 Audio-I/Os.

“Vor ein paar Jahren gab unser altes Pult mitten in der Saison den Geist auf. Sie können sich den Stress vorstellen, den der Ausfall verursacht hat “, erinnert sich Lisa Nigris, Aspens Director of Audio Production. “Mit unseren ganz speziellen Bedürfnissen bezüglich unserer 5.1- und Stereo-Recordings erwies sich die Suche nach einem neuen Mischpult, das unsere Anforderungen erfüllen konnte, als recht aufwendig. Bereits im Jahr davor hatten wir auf der AES mit Lawo und einigen anderen Herstellern gesprochen, und ein Jahr später, wieder auf der Messe, wurde dann konkret verhandelt, vor allem mit Lawo. Lawo war bereit, sich als Sponsor zu engagieren, was uns erlaubte, die Ausrüstung 2016 die ganze Saison über zu testen. Ein echter Glücksfall! ”

Wie Wynne erklärt, sind die Anforderungen von AMFS an das Recording aufgrund der Mischung aus Live-Sound, Audio-Archivierung und Broadcast außergewöhnlich. “Wir machen nicht erst einen Surround-Mix und daraus einen Downmix auf Stereo”, sagt er. “Wir bauen diskrete Mixes auf individuellen Konsolen-Layern auf, so dass alle Aktionen auf einem Layer mit den anderen verknüpft sein müssen. Viele Pulte sind dazu nicht in der Lage, Lawo schon. ”

“Auf der AES in New York sprachen wir mit vielen Unternehmen, aber als wir das Lawo Pult im DiMenna Center for Classical Music in Aktion gesehen haben, war uns klar, dass dies das richtige Pult für uns war. Lawo musste uns nicht groß erklären, „klar, wir können unsere Konsole so herrichten, wie ihr sie braucht – alles, was wir brauchten, war bereits vorhanden.“

“Während unseres Auswahlprozesses die Möglichkeit zu haben, das Lawo-Pult nutzen zu können, war für unsere Toningenieure sehr verlockend.”, fügt Nigris hinzu. “Wer wollte nicht auf dem gleichen Mischpult geschult werden, das auch bei der Tonight Show und den Olympischen Spielen zum Einsatz kommt?”

“Das mc²56 hat eine Reihe von Features, welche die Arbeit in unserem Zelt viel einfacher machen”, sagt Head Media Engineer Dan Gonko, der für die Qualitätskontrolle von Recordings, Live-Radiosendungen und Internet-Streams verantwortlich ist.

Gonko betrachtet die Flexibilität als eines der besten Features des mc²56. “Die Konsole besitzt vom Design her eine große Tiefe, ist aber in einer leicht verständlichen Weise angelegt. Viele Mischpulte besitzen einfach nicht diese Kombination von Benutzerfreundlichkeit und einfacher Anpassung. Wenn ein Dutzend Toningenieure nach einer einstündigen Schulung in der Lage sind, jedes Pult-Layout innerhalb von 30 Minuten komplett anzupassen, dann spricht das Bände über die Benutzerfreundlichkeit des Lawo Pults.“

“Auch dass man das Layout des Pults für jeden Ingenieur anpassen kann, ist großartig. Die Konsole verfügt über sechs Bänke an Fader-Konfigurationen, jede mit zwei verschiedenen Layouts, so dass zwölf benutzerdefinierte Setups möglich sind, das heißt jeder Toningenieur kann das Pult auf seinen individuellen Workflow für ein Konzert anpassen.