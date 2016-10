Lawo Sapphire Compact für NAMM TEC Award nominiert

Seit 1985 würdigt die NAMM Foundation „Personen, Unternehmen und technische Innovationen im Hinblick auf Sound von Recordings, Live-Performances, Filmen, Fernsehen, Videospielen und anderen Medien“ und zeichnet sie mit den „NAMM TEC Awards for Technical Excellence and Creativity“ aus. In diesem Jahr darf sich auch das Sapphire compact von Lawo zu den Mischpulten zählen, die in der Kategorie „Technical Achievement – Small Format Console Technology“ nominiert wurden.

„Diese Nominierung ist eine Ehre und eine Überraschung zugleich“, so Clark Novak, Radio Marketing Specialist bei Lawo. „Sapphire compact wurde für die Live-Radio-Produktion entwickelt – allerdings ist es auch überaus beliebt im Musik- und Install-Bereich. Nach Kundenmeinung besitzt die Bedienoberfläche des Sapphire compact eine bei Radiopulten zuvor noch nie gekannte Flexibilität – es kann ganz individuell an die Arbeitsweise seiner User angepasst werden.“

Das Sapphire ist mit acht oder zwölf Motorfadern ausgestattet und soll u.a. 5.1 Mix, das Abspeichern und Aufrufen von maßgeschneiderten Workflows als Snapshots, Autogain zur automatisierten Anpassung des Mikrofonpegels per Knopfdruck, sowie Lawos DSP-Algorithmus bieten, der es den Moderatoren ermöglicht, Inhalte automatisch zu mischen. In einem Core von 1HE stellt die DSP-Engine des Pults umfassende Audio-Ein- und -Ausgänge bereit – sowohl analog und digital, wie auch in AoIP- und Baseband-Umgebungen. Ebenso soll das Sapphire einfach in AES67 / Ravenna IP-Netzwerke zu integrieren sein.

Im Lieferumfang jedes Sapphire compact ist die VisTool-Software zum Aufbau von Bildschirmanwendungen enthalten. Sie ermöglicht es Anwendern, umfassende und maßgeschneiderte Bildschirmanzeigen mit Metering, Dynamics, Snapshots oder anderen Pulteinstellungen zu erstellen und bietet Multi-Touch-Support – inklusive Ember+ – für eine intuitive Bildschirmsteuerung von zusätzlicher Studio-Peripherie.

Nominierungen für die NAMM TEC Awards werden von einer mit Experten aus der Branche besetzten Jury vorgenommen. Danach können Mitglieder verschiedener Fach-Organisationen und Leser von Pro-Audio Websites ihr Votum abgeben und so die Sieger bestimmen. Die diesjährigen Gewinner werden auf der NAMM Show im Januar 2017 in Anaheim, Kalifornien, vorgestellt.