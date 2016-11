Layher Technik-Seminare 2016/2017 starten

Im November 2016 startet die neue Seminar-Saison 2016/2017. Jedes Jahr veranstaltet Layher in den Wintermonaten für Event-Gerüstbauer und Veranstaltungstechniker die Layher Technik-Seminare – anerkannt vom Verband Deutscher Sicherheitsingenieure (VDSI).

Erfahrene Schulungsingenieure vermitteln Neueinsteigern theoretische und praktische Grundlagen. Das Seminar-Angebot reicht von den Grundkursen für das AllroundGerüst bis hin zum „Praxis-Seminar Event-Systeme“ mit Schwerpunkt Tribünen, Podien, Treppen, Rampen, Türmen und Gerüsteinhausungen. Die zweitägige Veranstaltung beinhaltet sowohl einen theoretischen Teil mit Grundlagen zu Gesetzeskunde sowie passenden Grund- und Ausbauteilen für Eventkonstruktionen als auch einen praktischen Teil: Gemeinsam werden ein FOH-Turm, eine Podiums- und Tribünenlandschaft, eine Rampe und eine Treppe montiert. Veranstaltungsort ist das Layher Kundenzentrum am Stammsitz in Güglingen-Eibensbach – mit modern ausgestatteten Schulungsräumen sowie einer hellen und großzügigen Trainingshalle.

Mit den Technik-Seminaren will Layher seinen Kunden und Interessenten die Möglichkeit geben, sich und ihre Mitarbeiter schnell und ohne großen Aufwand fundiert weiterzubilden. „Gut qualifizierte Mitarbeiter sind ein wichtiges Kapital von Unternehmen und können entscheidend zur Wettbewerbsfähigkeit beitragen“, erklärt Layher Geschäftsführer Wolf Christian Behrbohm. „Angesichts sich stetig verändernder technischer Anforderungen, Sicherheitsvorschriften und Normen ist lebenslanges Lernen nicht nur ein Schlagwort, sondern eine Notwendigkeit. Ein umfassendes Know-how in Gerüst- und Eventtechnik kann unseren Kunden und ihren Mitarbeitern helfen, Projekte noch schneller, wirtschaftlicher und profitabler zu realisieren. Durch das Kennenlernen neuer Produkte sowie passender Ausbauteile – statisch und maßlich integriert – lässt sich zudem das Leistungsspektrum für Anwendungen in der Veranstaltungstechnik verbreitern.“ Ausführliche Informationen zu Seminarinhalten und -terminen stehen unter http://seminare.layher.com zur Verfügung.

Layher-Service: Mehr möglich

Die Technik-Seminare sind Teil des umfassenden Services „Mehr möglich“ – der Philosophie von Layher. Zum „Mehr möglich“-Paket gehören nicht nur eine umfangreiche Technische Dokumentation inklusive detaillierter Aufbau- und Verwendungsanleitungen und erklärenden Produktvideos, sondern auch die Unterstützung durch die Layher Anwendungsingenieure – von der Anwendungs- und Baustellenberatung bis hin zur Ausführungsplanung und Projektbegleitung. Ebenso ist bei Layher eine Einweisung oder Aufbauhilfe durch praxiserfahrene Richtmeister auf der Baustelle möglich. Darüber hinaus findet in den Wintermonaten der Event-Stammtisch von Layher statt. Hier stehen Themen im Mittelpunkt, die für Unternehmer interessant sind. Layher Spezialisten, aber auch externe Referenten vermitteln durch individuell zusammengestellte Fachvorträge technische und betriebswirtschaftliche Grundlagen sowie Informationen zu aktuellen Branchenthemen. Zeit für Diskussionen und den wichtigen Erfahrungsaustausch mit Branchenkollegen kommt ebenfalls nicht zu kurz.