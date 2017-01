Leasing- und Mietkaufmodelle von der Adam Hall Group

Adam Hall

Die Adam Hall Group, eine der Branchengrößen im Bereich der Eventtechnologie mit Sitz im hessischen Neu-Anspach, bietet ihren Kunden ab sofort europaweit mit einem attraktiven Mietkauf- beziehungsweise Leasingmodell flexible Finanzierungsmöglichkeiten für ihre Produkte. Unter dem Schlagwort „Adam Hall Financial Services“ hat die Adam Hall Group zusammen mit einem Finanzdienstleister ein kundenorientiertes Finanzierungpaket ins Leben gerufen.

Den Finanzierungsservice räumt die Adam Hall Group all ihren europäischen Kunden bei guter Kreditwürdigkeit aus den Sparten Industrie, Verleih und Installation ab einem Wert von 3.000 Euro ein. Ausgenommen hiervon sind „Zubehör-Produkte“ wie Stative, Flightcase Hardware und Kabel, die jedoch innerhalb eines Gesamtprojektes ebenso in Anspruch genommen werden können.

Das Finanzierungspaket basiert auf drei Varianten, zwischen denen der Kunde wählen kann: Teilamortisation, Vollamortisation und Mietkauf. Bei den ersten beiden Optionen handelt es sich um unterschiedliche Leasingarten, die den Verleihfirmen- und Systemintegrator-Kunden den Vorteil bieten, dass sie steuerlich als Betriebsausgaben voll absetzbar sind. Die zu zahlenden Leasingraten kann der Kunde als Bruttoaufwand, also inklusive der Mehrwertsteuer verbuchen und belasten damit nicht die eigene Firmenbilanz. Diese Form der Finanzierung schont nicht nur die Eigenkapitalquote und Liquidität, sondern bietet dem Kunden einen breiten finanziellen Handlungsspielraum für künftige Entscheidungen.

Bilanzneutralität und Liquidität sind aber nicht die einzigen Argumente, die für das Leasingmodell der Adam Hall Group sprechen: „Mit unserem ‚pay-as-you-earn‘ Ansatz haben wir ein Modell entwickelt, in dem die Leasing-Raten parallel zur Nutzung des Objektes anfallen“, erklärt Sven Wagner, Financial Director der Adam Hall Group. „Auf diese Weise finanziert sich das geleaste Produkt fast von selbst, weil sich die Gesamtfinanzierung auf den Zeitraum der Nutzungsdauer verteilt.“

Ein weiteres Plus des Leasings ist die gebotene Planungssicherheit. Die Höhe der Leasing-Raten und Vertragslaufzeiten stehen von Beginn an fest und unterliegen keinen Zinsschwankungen oder Rating-Veränderungen. Entscheidet sich der Kunde für ein Leasing, hat er die Wahl zwischen einer Teil- und einer Vollamortisation. Während er bei der ersten Variante das geleaste Produkt nach Ablauf der Leasingperiode zu einem vereinbarten Wert übernimmt, hat er beim zweiten Modell die Wahl. Hier kann er das Objekt nach Mietlaufzeitende zu dem aktuellen Marktwert erwerben.

Neben dem Leasing besteht bei Adam Hall Financial Services auch die Möglichkeit des Mietkaufs. In diesem Fall erscheint das Objekt von Beginn an in der Bilanz des Kunden und muss entsprechend aktiviert und somit abgeschrieben werden. Der Vorteil ist eine 100% Finanzierung sowie ein geordneter Eigentumsübergang am Ende der Laufzeit. Doch auch dieser Mehrwert wird durch die genannten Leasingvarianten abgebildet; zuzüglich der erwähnten steuerlichen Vorteile.

„Mit Adam Hall Financial Services möchten wir unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten“, betont Wagner. „Die Adam Hall Group tritt dabei nicht als Finanzdienstleister auf. Stattdessen haben wir mit einem renommierten Leasingmakler einen Partner an unserer Seite, der im Sinne unserer Kunden den günstigsten Leasinganbieter sucht. Damit haben wir auf diverse Anfragen reagiert, die an uns gestellt wurden.“

Bei Leasinginteresse kann sich der Kunde direkt an das Adam Hall Sales Team wenden. Zusammen mit dem Angebot werden ihm die Unterlagen via E-Mail zugeschickt. Je nach Land und Kunde wird die Anfrage kurzfristig bearbeitet, in der Regel zwischen einem und fünf Arbeitstagen. Während der Leasingvertrag zwischen Kunde und Leasinganbieter zustande kommt, erfolgt die Rechnungstellung unkompliziert von der Adam Hall Group an das jeweilige Leasingunternehmen.