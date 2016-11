Lichtdesigner Hermann setzt zusammen mit Feedback auf GLP X4 Bars

Das Zürich Openair Festival besteht seit 2010 und lockte auch dieses Jahr über 60.000 Besucher auf das Festivalgelände am Stadtrand von Zürich. Für das Lichtdesign der „Dance Circus“-Bühne zeichnete Leo Herrmann mit seiner Designfirma Lumenlabor verantwortlich. Der Lichtdesigner hatte 20 X4 Bars im Einsatz.

Im Dancecircus, einem 6-Master Zelt bietet das Festival bekannte Act´s aus der EDM Szene an. So waren in diesem Jahr unter anderem Boyznoise, Booka Shade, Digitalism und Lexy & K-Paul mit dabei.

„In der Basis veränderte ich das Design aus 2015 nicht“, so Leo Herrmann. „Dennoch wollte ich noch einen Schritt weiter gehen und das ganze nach außen hin abrunden. Das Design basiert auf einem „Lichttunnel“ der von vorne nach hinten perspektivisch auf die LED Wand im hinteren Teil der Bühne zuarbeitet. Hier suchte ich nach einem Gerät das mir die Möglichkeit bot, alle LED´s einzeln anzufahren, um auch die Umrandung des Set´s mit in das vorhandene Pixelmapping mit einzubeziehen. Fündig wurde ich bei GLP innerhalb der X4 Serie. Ich hatte die X4 Bar bei einer Milky Chance Show das erste Mal gesehen, und wusste sofort dass es das ist was ich suche. So habe ich 20 Stück spezifiziert.“ erzählt der Lichtdesigner.

„12 der X4 Bars 20 waren vertikal in die abgehängten Leitertraversen links und rechts der Bühne integriert. Diese bildeten den seitlichen Abschluss. Der Vorteil hier war, dass ich durch die Tiltfunktion das komplette Bild in die Breite ziehen konnte, und die Bühne dadurch enorm an Größe gewann. Die weiteren 8 X4 Bars waren an der Bühnenvorderkante platziert, und bildeten den unteren Abschluss, oder genauer gesagt den Boden des Tunnels. Somit hatte ich die Möglichkeit den Boden und die Seitenwände des Tunnels ein und auszuklappen! Dadurch hatte ich auch die Möglichkeit bei engem Zoom ein Lichtgitter in die Bühne zu setzen. Zusammen mit den Einzelpixeln ein wunderbarer Effekt. Durch die Zoomfunktion und die Tiltfunktion boten sich ganz neue Möglichkeiten bei der Programmierung. Zusammen mit dem Pixelmapping das ultimative Tool für EDM!“

„Die X4 Bars werden mit Sicherheit auch bei der nächsten Ausgabe des Zürich Open Airs einen festen Platz im Design haben!“ freut sich Leo Herrmann.

Als technischer Dienstleister fungierte die Feedback Show Systems & Service GmbH aus Stolberg.