Lichtdesigner Kristoffer Collier geht bei N&M Dubai an Bord

Der Brite, der mit Kyle Minogue und Metallica auf Tour ging, und mit N&M bereits bei herausragenden Produktionen in Dubai kooperierte, wird in den Vereinigten Arabischen Emiraten für Lichtdesign und Operations verantwortlich sein.

Neumann & Müller

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung als Lichtdesigner, -Techniker und -Operator steigt Kristoffer Collier jetzt ins Team von Neumann&Müller Veranstaltungstechnik in Dubai ein. In dieser Zeit war der 37-jährige Brite für eine Reihe von Produktionen in Europa sowie dem Nahen Osten und Asien tätig. Er gestaltete das Licht-Design der Konzerttourneen beispielsweise von Kylie Minogue, Metallica, Nile Rogers und Rita Ora. Mit den Technikern von N&M in Dubai arbeitete er bereits bei renommierten Events wie dem „New Year’s Eve 2013“ am Burj Khalifa und den Feierlichkeiten zum 43. Nationalfeiertag der Vereinigten Arabischen Emirate eng zusammen. In diesem Jahr setzte er die musikalischen Live-Acts im Rahmen des Formel-1-Rennwochenendes in Baku/Aserbaidschan in Szene.

„Wir freuen uns mit Kris einen weiteren, überaus versierten Kollegen an unserer Seite zu haben, der mit seinem umfassenden Know-how im Bereich Licht eine hervorragende Ergänzung unseres Teams sein wird“, so Rick Wade, Leiter der N&M-Niederlassung in Dubai. „Er ist ein herausragender Projektleiter, der Kreativität und Lösungskompetenz bestens miteinander verbindet. Und das sind Eigenschaften, die hier in den Emiraten bei unseren Kunden hoch geschätzt sind.“ Mit Kristoffer Collier könne N&M Dubai seinen Anspruch weiter unterstreichen, als führender Technik-Dienstleister über herausragende Experten in allen Gewerken zu verfügen, so Wade. Collier wird vor allem für Kundenprojekte im Nahen und Mittleren Osten tätig sein.