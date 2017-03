Limitierte Shure SM58 50th Anniversary Edition

Das SM58 gilt als eines der bekanntesten Mikrofone weltweit und wurde seit seiner Einführung im Jahre 1966 von den einflussreichsten Musikern verwendet. Um diese enge Verbindung zwischen dem SM58 und legendären Künstlern zu feiern, hat Shure in Zusammenarbeit mit Paul McCartney und The Who eine einmalige Sonderedition bestehend aus 600 seriennummerierten und grafisch gestalteten SM58 produziert, die zugunsten karitativer Einrichtungen versteigert werden.

Shure Das SM58 mit The Who Design

Alle Erlöse, die aus der Versteigerung hervorgehen, gehen direkt an die Stiftungen der beiden Künstler: Paul McCartney’s „Meat Free Monday“ und The Who’s „Teen Cancer America“. Die nummerierten Mikrofone sind mit jeweils Künstler-spezifischen Grafiken versehen. Auf der SM58 50th Anniversary Edition von Paul McCartney ist das Foto des Albums „Kisses on the Bottom“ abgebildet, das von Mary McCartney gemacht wurde. Die The Who Edition zeigt Illustrationen des Grafikers Richard Evans, der bereits seit 1976 die Alben-Cover und Designelemente von The Who designt.

Jeder Künstler bekommt 300 SM58 für die Auktion, die jeweils Nummern von 11-300 tragen und zum Festpreis versteigert werden. Zusätzlich auktioniert Shure die SM58 Mikrofone mit den Nummern 1-10, deren Mikrofongriffe von den Künstlern handsigniert wurden. Alle Mikrofone der limitierten Artist Edition stehen auf eBay for Charity zur Versteigerung bereit. Die SM58 50th Anniversary Künstler-Edition ist zum einen ein Sammlerstück, zum anderen eine Spende und trägt damit dem jahrzehntelangen, kreativem Schaffen der Künstler und ihrem Engagement im Wohltätigkeitsbereich Rechnung.

„Paul McCartney und The Who haben einige der bekanntesten Songs der Musikgeschichte geschrieben und allein schon deswegen dachten wir, es wäre eine großartige Idee, sich zusammenzutun, um eine spezielle 50th Anniversary Edition des SM58 zu kreieren, das auch sie verwendet haben, um ihre Stimmen mit Fans aller Altersstufen über Jahrzehnte hinweg zu teilen“, erklärt Mark Brunner, Vice President of Corporate and Government Relations bei Shure. „Zudem engagieren sich Paul, Roger und Pete im karitativen Bereich und leiten ihre eigenen Wohltätigkeitsorganisationen. Wir freuen uns, die Stiftungen der Musiker zu unterstützen, indem die Erlöse aus den Versteigerungen jeweils zu 100 % und direkt an die Einrichtungen gehen.“

Shure Das SM58 mit Paul McCartney Design

2009 riefen Paul, Mary und Stella McCartney Meat Free Monday ins Leben, um Aufmerksamkeit für die Umweltbelastungen zu wecken, die durch Massentierhaltung entstehen. Die Kampagne soll dazu animieren, durch mindestens einen fleischfreien Tag pro Woche den Klimawandel zu verlangsamen, kostbare Umweltressourcen zu schützen und die eigene Gesundheit zu verbessern. Roger Daltrey und Pete Townshend initiierten 2012 die Stiftung Teen Cancer America, nachdem sie sich zuvor bereits seit über 20 Jahren

für krebskranke Teenager engagiert hatten. Das Ziel der Organisation besteht darin, Kliniken und medizinischen Diensten dabei zu helfen, den Spagat zwischen Kinder- und Erwachsenen-Onkologie zu meistern und Krankenhäuser und ambulante Pflegedienste bei der Entwicklung von Abteilungen zu unterstützen, die auf Teenager spezialisiert sind.

„Viele Jahre lang hat das Shure SM58 meine Stimme zu Millionen überall auf der Welt gebracht und auch heute noch transportiert es Millionen von Stimmen täglich zu ihren Fans“, so Paul McCartney. „Ich freue mich, mit Shure bei dieser 50th Anniversary SM58 zusammenzuarbeiten und dabei eine Wohltätigkeitsorganisation zu unterstützen, die meiner Familie sehr am Herzen liegt – auf viele weitere Jahre – für uns beide!“

„Wenn wir uns einen Moment nehmen, den 50. Geburtstag des SM58 zu feiern, ist es wichtig, darauf zurückzublicken, was wir erreicht haben, und auch auf die wichtige Arbeit, die vor uns liegt – was allein durch die Macht der Musik und des Gebens möglich wird“, sagt Roger Daltrey. „Shure und das SM58 haben eine wichtige Rolle bei meiner Karriere gespielt und gemeinsam unterstützen wir nun wichtige Aktivitäten bei der Teenager-Krebshilfe. Die Zusammenarbeit bei dieser Versteigerung ist eine Erinnerung an diesen wichtigen Meilenstein.“