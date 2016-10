Linea Research 48M10 8-Kanal-Leistungsverstärker ab sofort verfügbar

Die Linea Research 8-Kanal Verstärkerserie ist ab sofort verfügbar. Die 48M Serie umfasst mehrere 8-Kanal-Verstärker mit Gesamtleistungen bis 1250W pro Kanal. Die Leistung steht jeweils an 2, 4 oder 8 Ohm sowie an 100V Leitungen zur Verfügung. Kanalpärchen können gebrückt werden und leisten dann bis 2500W an 4 oder 8 Ohm Last.



Linea Research

48M Verstärker sollen ein umfassendes 96kHz DSP Speaker-Management beinhalten. Neben gängigen Standards zur Audiobearbeitung kommen darin mehrstufige Limiter und linearphasige Frequenzweichen zum Einsatz. Grundsätzlich verfügen 48M Serie Verstärker über analoge und digitale Eingänge. Optional sind Dante kompatible Versionen erhältlich. Über die Log Funktion werden die elektrischen und thermischen Arbeitsbedingungen, sowie der Einsatz der Schutzschaltungen protokolliert. Standby und Sleep Modi sollen für hohe Energieeffizienz sorgen, sodass sich die Verstärker sehr gut für die Festinstallationen eignen.

Das Top-Model 48M10 ist ab sofort erhältlich im Vertrieb der Pro Audio-Technik.