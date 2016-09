Live Mixing Workshop: Pop meets Rap

Detlef Hoepfner

Pop meets Rap … oder: wie man (nicht nur) Sprechgesang mit Liveinstrumenten und elektronischen Elementen vereint! Kostenloser Live Mixing Workshop am 17. November 2016 im Rahmen der Tonmeistertagung

Die Hersteller d&b audiotechnik, Sennheiser und Yamaha bieten am Donnerstag den 17. 11. 2016 mit Unterstützung der Veranstaltungstechnikprofis von Neumann & Müller und dem Fachmagazin PRODUCTION PARTNER im Rahmen der Tonmeistertagung 2016 wieder den bewährten „Live Mixing Workshop“ im Congress Centrum Nord der Kölner Messe an. Die Technikspezialisten wenden sich mit diesem Workshop ausdrücklich an junge Beschaller sowie interessierte Schüler und Auszubildende in den Branchenberufen.

Azubiforum zu Berufsaussichten in der Audiobranche

Der Tag beginnt um 11:00 mit dem „Azubiforum zu Berufsaussichten in der Audiobranche“, einer neuen Veranstaltung des VDT. Experten von Neumann & Müller, der ARD/ZDF Medienakademie, des VPLT und des VDT informieren kurz und knapp zu den Themen „Was wird von angehenden Azubis erwartet, was für Perspektiven bieten wir?“, „Aus- und Weiterbildung bei der Medienakademie“, „100% – Die Ausbildungsinitiative der Veranstaltungsbranche“ und „Wie geht’s weiter? Studieren nach der Ausbildung“ und stehen im Anschluss für Fragen und Diskussionen zur Verfügung.

Detlef Hoepfner Svenja Dunkel kümmert sich um HF-Technik und Frequenzmanagement

Live Mixing Workshop

Nach der Mittagspause findet von 14 bis 18 Uhr der Live Mixing Workshop statt. Mit Rücksicht auf die Zielgruppe ist die Teilnahme sowohl am Azubiforum als auch am Workshop komplett kostenfrei, alle Teilnehmer müssen sich allerdings bis zum Veranstaltungstag auf dem Portal des VDT registrieren (Link untenstehend).

Neben Wissenswertem zur Beschallungskonzeption und aktuellen Technologien ist das Kernthema dieses Mal „Pop meets Rap – (nicht nur) Sprechgesang mit Liveband und elektronischen Elementen.“ Der Berliner Rapper VAUU bringt seine Lyrics mit Liveband und produzierten Beats und Loops auf die Bühne – es gibt also einiges an Quellen unterschiedlicher Herkunft zu verwalten und eine hohe Sprachverständlichkeit zu gewährleisten. Das alles will mit genretypisch sattem Sound und dennoch nicht zu laut ans Zuhörerohr transportiert werden – eine fordernde Aufgabe für den FOH-Engineer.

Detlef Hoepfner Oliver Voges demonstriert den Mix Detlef Hoepfner Janko Ramuscak erklärt die Systemtechnik Detlef Hoepfner Beim Workshop sind die Teilnehmer mitten im Geschehen Detlef Hoepfner Neugierde erwünscht: die Workshopteilnehmer verfolgen den Mix zwischen den Musikern

Wie man sich als Engineer auf diese Aufgabe vorbereitet, also zum Beispiel anhand des Albums und Kommunikation mit der Band Kernaspekte des Sounds herausarbeitet, wie man daraufhin seinen Arbeitsplatz und seine Werkzeuge (Pult, Monitoring, HF-Technik) vorbereitet und das alles letztendlich live umsetzt, darüber werden die Referenten Svenja Dunkel (HF-Technik / Frequenzmanagement), Oliver Voges (FOH), Nils Uhthoff (MON) und Janko Ramuscak (Systemtechnik) in praxisorientierter Weise informieren. Nicht zu kurz kommen dabei auch die Herausforderungen, die sich aus nur mittelgroßen Spielstätten ergeben, und wie man mit ihnen umgehen kann. In gewohnter Form werden den Teilnehmern viele Möglichkeiten gegeben, allen Akteuren bei der Arbeit über die Schulter zu schauen und die verwendeten Techniken und Gestaltungsmittel in ihrer Anwendung aus erster Hand und mit den eigenen Ohren zu erleben. Auch die Tour-Engineers von VAUU werden für Fragen von Interessierten zur Verfügung stehen.

Unter www.tonmeister.de/index.php?p=myvdt/tickets können die kostenlosen Workshoptickets bestellt werden, die darüber hinaus am Veranstaltungstag auch den Besuch der gesamten Ausstellung beinhalten.

Wahlweise steht in diesem Jahr allen Schülern, Auszubildenden und Studenten auch eine verbilligte Dauerkarte für 20 € zur Verfügung, die den Eintritt an allen Messetagen und zu sämtlichen Konferenzbeiträgen ermöglicht.