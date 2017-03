LMP übernimmt Vertrieb von Elation Professional

Der LMP Lichttechnik Vertrieb wird mit Wirkung zum 1. April 2017 die Produkte des amerikanischen Herstellers Elation Professional in Deutschland vertreiben.

Elation Teammitglieder von LMP und Elation

Elation hat mit LMP einen Vertrieb gewählt, der seit über 37 Jahren sehr erfolgreich am Markt agiert, über 30 Jahre Erfahrung im Vertrieb von Movinglights verfügt und sich auch bedeutend im Bereich des statischen LED-Lichts positioniert hat. Dabei wird insbesondere der Markenaufbau von LMP intensiv und systematisch betrieben. Im Laufe der Jahre konnten so neben dem Segment der Movinglights auch junge Marken und eigene Brands erfolgreich im Markt positioniert werden. Elation bedient den europäischen Markt vom Unternehmenssitz im niederländischen Kerkrade aus. Mit LMP als Vertriebspartner wird Elation eine größere Nähe zu deutschen Kunden haben und kann zudem einen schnellen und hochwertigen Service gewährleisten.

Marc Librecht, Sales und Marketing Manager von Elation Europe, zur zukünftigen Ausrichtung der Zusammenarbeit: „Dank der professionellen Aufstellung von LMP im deutschen Markt können wir sicherstellen, dass unsere Produkte fachgerecht einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden und so die vielen kleinen Details und Besonderheiten unserer Produkte vom Anwender auch erkannt werden. Hersteller gibt es viele, aber es sind die kleinen Details wie zum Beispiel unsere patentierten Dual-Optiken und unsere konsequente Weiterentwicklung von Produkten, die im Premium-Segment den Unterschied machen.“

„Elation hat sich in den letzten Jahren sehr erfolgreich entwickelt und bietet eine Vielzahl an Movinglights an, die denen anderer Premium-Hersteller qualitativ in nichts nachstehen“, weiß Marc Petzold, Geschäftsführer LMP, zu berichten. „Ebenfalls erfreulich ist die räumliche Nähe zur Elation-Europazentrale in Kerkrade, die auch über einen großen Showroom verfügt. Davon können unsere Kunden und wir selbst hinsichtlich Schulungen und Produktdemonstrationen profitieren. Wir freuen uns, Elation zukünftig in Deutschland zu vertreten und der Marke zu weiterem Wachstum verhelfen zu können.“