Luxibel zeigt B Narrow, B Blinded, B One und B Strobe 460 im Capitol Hagen

Die AED group präsentiert am 29. und 30. September 2017 im Capitol in Hagen das aktuelle Portfolio der Eigenmarke Luxibel. Im Fokus stehen die neuen Produkte B Narrow, B Blinded, B One und B Strobe 460 an einem Groundsupport, die im Partybetrieb unter realen Bedingungen ihr Leistungsvermögen beweisen können. Als Rückzugsbereich für Gespräche, Infos und persönliche Checks steht die AED Lounge an beiden Tagen zur Verfügung.

Luxibel von AED ist eine Serie budgetorientierter Scheinwerfer mit guter Performance. Die Produktpalette umfasst mehrere kompakte LED-Moving-Lights, LED-PARs mit und ohne Zoom-Variante, verschiedene LED-Blinder, ein LED-Grid sowie LED-Matrixmodule. Geplant ist, die Marke Luxibel kontinuierlich zu einem Full-Range-Angebot auszubauen.

Die Teilnahme an der AED Lounge im Capitol in Hagen ist kostenlos. Anmeldungen sind ab sofort unter info.de@aedgroup.com möglich.