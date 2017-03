Media Broadcast: Hunderte Sender werden umgestellt

Die technischen Vorbereitungen laufen planungsmäßig und auf Hochtouren, der Regelbetrieb von DVB-T2 HD und Freenet TV startet wie angekündigt: In einer der größten Umschaltaktionen der Rundfunkgeschichte Deutschlands legt Media Broadcast in der Nacht vom 28. auf den 29. März 2017 den Schalter für den HDTV-Start beim digitalen Antennenfernsehen um.

In der so genannten „Magic Night“ stellt der Service-Provider deutschlandweit hunderte Sender auf die Verbreitung von DVB-T2 HD und Freenet TV um. Millionen Zuschauer profitieren dann von einem enorm ausgeweiteten Programmangebot in bester HDTV-Qualität, das wie bisher einfach, mobil und portabel per Antenne empfangen werden kann. Als erster Übertragungsweg überhaupt bietet die Digitalterrestrik ein umfassendes Angebot in Full-HD-Qualität.

Ablauf Die Umschaltaktion folgt einer ausgeklügelten Choreografie, die von einem eigens eingerichteten Lagezentrum der Media Broadcast gesteuert und überwacht wird. Zum Auftakt wird das bisherige DVB-T-Signal in den Umschaltgebieten am 29. März 2017 ab 00:00 Uhr deaktiviert. Die Aussendung privater Programme via DVB-T wird zeitgleich deutschlandweit beendet. Schritt für Schritt nehmen Media Broadcast und die Rundfunkanstalten der ARD dann alle vorgesehenen DVB-T2 HD-Sendeanlagen in Betrieb. Ziel ist, diese DVB-T2 HD-Sendernetze bis 12.00 Uhr am gleichen Tag umzustellen.

Wichtig: Nutzer von DVB-T2 HD und Freenet TV müssen nach der Umstellung ab 12 Uhr einen Sendersuchlauf an ihrem Empfangsgerät durchführen, um die neue Programmvielfalt voll nutzen zu können.

Zahlen und Fakten, Live-Blog

Die „Magic Night“ hat enorme Dimensionen: Deutschlandweit werden an 69 Standorten von ARD und Media Broadcast insgesamt 327 DVB-T2 Sender in Betrieb genommen, davon alleine 129 Sender an 43 Standorten für die Verbreitung von freenet TV. Für den reibungslosen Ablauf sind weit über 200 Techniker der Media Broadcast und der ARD-Rundfunkanstalten im Einsatz. Zahlreiche Messfahrzeuge von Media Broadcast und weiteren Partnern sowie fest verortete Mess-Stationen überwachen die Inbetriebnahme der Sendernetze und stellen die Funktion aller eingesetzten Komponenten sicher.

Zur Information der Presse und der vielen Interessierten der Broadcast-Community bietet Media Broadcast in der Magic Night einen Live-Blog im Internet an. Der Blog bildet die aktuelle Lage der Umschaltaktion ab. Unter anderem stehen dort Informationen über die Inbetriebnahme der jeweiligen Regionen zeitnah bereit. Der Blog ist erreichbar unter http://www.media-broadcast.com/blog.