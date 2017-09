Media Broadcast Satellite schließt langfristigen Vertrag mit North Telecom

Media Broadcast Satellite baut sein Geschäft im Bereich der Teleport-, Housing- und Infrastruktur-Dienste aus und schließt einen Vertrag mit North Telecom ab. Das Abkommen ermöglicht North Telecom, am Teleport in Usingen in Betrieb zu gehen. Das gaben beide Firmen heute im Vorfeld der IBC 2017 in Amsterdam bekannt, auf der Media Broadcast Satellite als Aussteller am Stand 1.B79 vertreten sein wird.

North Telecom ist ein weltweit führender Anbieter von Satellitendienstleistungen, der Satellitenkommunikations- und ICT-Dienste sowohl an Land als auch auf See bereitstellt. Der langfristige Vertrag zwischen Media Broadcast und North Telecom umfasst Infrastrukturleistungen für North Telecom zum Aufbau eines Co-Location Teleports in Usingen für Daten- und Broadcast-Dienste inklusive Rackspace und Housing sowie Bürofläche.

North Telecom hat sich für die Technik und das Fachwissen von Media Broadcast Satellite einschließlich Überwachungs- und Wartungsdienstleistungen entschieden, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Die Vereinbarung sieht auch eine redundante Glasfaseranbindung vor, um eine hohe Verfügbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus profitieren beide Unternehmen von der gemeinsamen Nutzung ihrer Antenneninfrastruktur und dem technologischen Fachwissen am Teleport in Usingen.

„Wir freuen uns, unseren Teleport, Housing- & Services-Vertrag mit North Telecom auszubauen und ihnen damit die perfekte Infrastruktur für einen Betrieb aus Usingen heraus zu bieten”, sagte Christian Fleischhauer, Geschäftsführer der Media Broadcast Satellite GmbH, bei der Bekanntgabe des Vertrags. „Hohe Sicherheitsstandards sowie eine exzellente Infrastruktur in Verbindung mit flexiblen Support-Modellen garantieren NorthTelecom beste Voraussetzungen. Die Vereinbarung unterstreicht die Relevanz des Teleports in Usingen sowie unsere hervorragenden technischen Standards und eröffnet neue und erfolgreiche Wege der Zusammenarbeit im Teleport- und BroadcastMarkt.”

„Wir freuen uns, dass wir die Media Broadcast Satellite GmbH als einen zuverlässigen Partner gewählt haben, um die Reichweite unserer Infrastruktur weltweit auszubauen”, sagte Hadi Nazari Mehrabi, CEO von NorthTelecom. „Das ist eine großartige Chance für beide Seiten und ein neues Konzept in der Branche. NorthTelecom und Media Broadcast Satellite werden ihre Infrastruktur und ihr Know-how gemeinsam nutzen und dabei ihren technischen und kommerziellen Leistungsumfang erweitern. Beide Unternehmen setzen auf eine langfristige Zusammenarbeit.”