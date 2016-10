Media Broadcast stellte TV-Ãœbertragungsleistungen zum 43. Berlin-Marathon bereit

Am Sonntag, 25. September 2016, startete mit der 43. Auflage des Berlin-Marathons die größte Eintages-Sportveranstaltung Deutschlands mit über 45.000 Teilnehmern aus 122 Nationen. Das Erste und der rbb berichteten live, und mit ihnen weitere Fernsehstationen in über 140 Ländern. Media Broadcast sorgte dabei für erstklassige Live-TV-Bilder in HD-Qualität.

Media Broadcast

Der Spezialist für das Live-Event-Broadcasting unterstützte mit seinen Übertragungsleistungen für die Sendesignale die Live-TV-Berichterstattung im Auftrag von HBS und best boys tv-factory. Die Signalverfügbarkeit betrug dabei 100 Prozent.

Die Aufgabe: Zuführung von Live-TV-Bildern der vier Außenstellen von der 42,195 km langen Marathonstrecke, die sich komplett durch Berlin zog. Sowie Satellitenübertragung des TVSignals, das weltweit für die Fernseh-Berichterstattung genutzt wurde (Worldfeed). Die Herausforderung: Aufbau von Übertragungsleitungen für TV-Signale im freien Feld, d.h. Schaffung einer TV-Infrastruktur für ein punktuelles Ereignis mit bestmöglicher Signalverfügbarkeit in bester HD-Qualität, um weltweit angeschlossene TV-Stationen mit dem Live-Signal zu versorgen.

Die Lösung: Media Broadcast setzte auf Glasfaserleitungen, um die TV-Bilder von den Außenstellen der Berichterstattung zur Regie zu transportieren. So konnten die Bilder live und in bester Qualität bereitgestellt werden. Für die Satellitenübertragung nutzte Media Broadcast zudem ein Fahrzeug seiner SNG-Flotte (Satellite News Gathering). Über ein integriertes System zur Signalübertragung an Satelliten (Uplink) kann damit von jedem Einsatzgebiet ein Live-TV-Signal an Satelliten in Europa übertragen werden. Diese Drehscheibe im All ermöglicht die Versorgung von weltweit angeschlossenen TV-Stationen – wie in Berlin mit dem Live-Signal vom Marathon.

„Wir freuen uns, dass wir das internationale Laufevent des Spitzen- und Breitensports mit unseren professionellen Übertragungsleistungen für die Sendesignale weltweit auf die Fernsehschirme der sportbegeisterten TV-Zuschauer bringen konnten. Hierzu haben wir alle Leistungen aus einer Hand bereitgestellt, mit maximaler Konnektivität im Feld dank des Einsatzes verschiedenster Übertragungstechniken“, erklärte Holger Meinzer, Chief Commercial Officer (B2B) der Media Broadcast.

„Mit Event-Broadcasting von Media Broadcast läuft´s – nicht nur beim Berlin-Marathon. Dank jahrzehntelanger Erfahrung im Live-EventBroadcasting von internationalen Großveranstaltungen, eines erfahrenen Teams aus Experten für die TV-Übertragung sowie ausgeklügelten Redundanzkonzepten sorgen wir stets für höchstmögliche Signalverfügbarkeit bei perfekter Bildqualität.“