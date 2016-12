Media Broadcast überträgt Auftaktspringen der Vierschanzentournee live

Die 65. Auflage der internationalen Vierschanzentournee 2016/2017 gehört zu den Top-TV-Events des Wintersports. Live und in HD-Qualität berichtet das ZDF von der Jagd der DSV-Adler nach Metern, Punkten und Pokalen. Media Broadcast unterstützt erneut das Zweite bei den Live-Sendungen, mit hochverfügbaren Übertragungsleistungen von der Schattenbergschanze in Oberstdorf. Das Auftaktspringen der Tournee findet vom 29.-30. Dezember 2016 statt.

Media Broadcast

Zur Realisation der Live-Übertragung stellt Media Broadcast eine Glasfaserleitung zwischen dem Austragungsort im bayerischen Oberstdorf und Mainz bereit. Diese verbindet die Regie vor Ort mit dem ZDF-Sendezentrum. Die Kapazität der Übertragungsleitung beträgt 64 Mbit/s für einen Videostream mit H.264 / MPEG4-codiertem Bild. Die geografische Distanz Oberstdorf-München-Mainz von rund 600 km wird dank Einsatz modernster Übertragungsverfahren bei geringster Latenz im Millisekundenbereich realisiert.

Die Lösung kommt auch eine Woche später bei der Übertragung des FIS Weltcup-Skispringens der Damen durch das ZDF zum Einsatz. Die Signalführung erfolgt in großen Teilen über das Broadcast NGN der Media Broadcast. Dieses vernetzt die Broadcast-Community in Deutschland und hat sich seit seiner Einführung zum technischen Rückgrat der TV-Produktion im Mediensektor entwickelt, mit garantierten Up- und Downloadraten bis zu 10 Gbit/s für die professionelle Medienübertragung.

Das Event Broadcasting der Media Broadcast steht seit Jahrzehnten für professionelle Bildübertragung bei höchster Signalverfügbarkeit, live und in HD-Qualität. Hierzu stehen professionelle Services wie Satellite News Gathering, Raumsegment oder auch Up- und Downlink-Services bereit. Die redundante Bildübertragung erfolgt flexibel in TV-Studios, Sendezentren, auf Großbildleinwände – deutschlandweit oder rund um den Globus. Als erfahrener Full-Service-Provider unterstützt Media Broadcast weltweite Mega-TV-Events wie die Fußball-Weltmeisterschaft, zudem die Industrie, den Health-Sektor oder innovative Kultur-Events. Call Solutions und kurzfristig verfügbare, temporäre Internet- und TK-Anschlüsse runden das Portfolio ab.