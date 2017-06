Media Broadcast und Absolut Digital bauen zweite bundesweite DAB+ Plattform auf

Die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK) der Medienanstalten hat heute beschlossen, dass Antenne Deutschland, ein Gemeinschaftsunternehmen von Media Broadcast Digital Radio und Absolut Digital, die Zuweisung zum Aufbau und Betrieb der zweiten nationalen DAB+ Plattform erhalten wird.

Media Broadcast Wolfgang Breuer, Chief Executive Officer (CEO)/Geschäftsführer der Media Broadcast

Das Unternehmen hatte im Rahmen seiner Bewerbung zugesichert, innerhalb von neun Monaten eine zweite nationale DAB+ -Plattform aufzubauen und ein attraktives, vielfältiges Angebot von Anfang an sicherzustellen. Geplant sind auch neue Formate; hierzu werden weitere Programmveranstalter neutralen Zugang zu der Plattform erhalten.

„Wir freuen uns über das Vertrauen, das die Medienanstalten unserer Bewerbung und damit unseren Unternehmen entgegengebracht haben. Mit dem Zuschlag ist ein wichtiger Meilenstein zur weiteren erfolgreichen Entwicklung des digitalen terrestrischen Rundfunks gelegt“, sagt der CEO der Media Broadcast, Wolfgang Breuer. Willi Schreiner, Geschäftsführer Absolut Digital fügt hinzu: „Ich bin davon überzeugt, dass erhebliches Potenzial für zusätzliche digitale Programmangebote besteht und der Gesamtwerbemarkt für Radio in Deutschland wachsen wird.“

Mit DAB+ ist es möglich, mehr Programme zu günstigeren Kosten zu verbreiten. Zudem ermöglicht DAB+ den Veranstaltern, ihre Programme durch digitale Zusatzdienste noch attraktiver zu machen und damit die Hörerbindung zu stärken. Darüber hinaus bieten DAB+ Programme durch die digitale Klangqualität und verbesserte Empfangseigenschaften deutlich mehr Komfort für die Hörer. Media Broadcast engagiert sich von Beginn an für DAB und betreibt als technischer Dienstleister seit 2011 den 1. bundesweiten DAB+-Multiplex sowie mehrere regionale DAB+ Plattformen.

Im Februar 2017 hatte das Unternehmen bekanntgegeben, sich strategisch auf Techniken zu digitalen TV- und Hörfunkverbreitung sowie Servicedienstleistungen zu fokussieren. Die Absolut Digital GmbH & Co. KG mit Sitz in Nürnberg und Studio in Regensburg steht seit August 2011 neue Programmformate im neuen Übertragungsstandard Digitalradio (DAB+). Die Zuteilung der Medienanstalten ist noch nicht bestandskräftig.