Music Group engagiert Van Williamson für Installed Sound

Music Group Van Williamson

Die Music Group Ip Ltd., in letzter Zeit verstärkt unter dem Label „Music“ auftretend, hat Van Williamson für die Betreuung des Installed Sound Marktes engagiert. Van Williamson war zuvor in ähnlicher Position sieben Jahre weltweit für Harman Professional’s Installed Sound Markt zuständig. Die Holding Music Group bündelt etliche Marken, darunter Behringer, Midas, Lab.Gruppen, Turbosound und Klark-Teknik. Installed-Sound-Produkte wurden vom Unternehmen bisher unter dem Behringer-Label „Eurocom“ angeboten.