NAB Show 2017: Lawo präsentiert neues Audio-Mischpult

In einer Weltpremiere stellt Lawo (N1424) am Montag, 24. April 2017 um 11 Uhr das neue Flaggschiff seiner Mischpultpalette vor. Das IP-basierte Audioproduktionspult wurde speziell für optimierte Performance in Video-Produktionsumgebungen entwickelt. Das Pult ist für Anwendungen konzipiert, die eine sehr umfassende, großformatige Mixing- und Routing-Funktionalität verlangen: Es soll eine Reihe von innovativen Mix-Assist-Systemen bieten, die es dem Toningenieur ermöglichen, einen anspruchsvollen und wirkungsvollen Höreindruck zu schaffen.

Der Messestand von Lawo befindet sich auf der NAB 2017 an Stand N1424

Mit seiner V Matrix präsentiert Lawo seine IP-basierte Video- Routing- und -Processing-Plattform mit Software-definierter Funktionalität. Vorgestellt werden außerdem Ergänzungen für dieses preisgekrönte, auf offenen Standards und generischen Hochleistungs-Blades basierende Broadcast-System, das Cloud-Computing für die Broadcast-Welt nutzbar macht und damit eine vollständig virtualisierte Routing- und Processing-Core-Infrastruktur schafft.

Darüber hinaus präsentiert Lawo seine erweiterte, weit verbreitete Workflow- und Steuerungslösung VSM (Virtual Studio Manager). VSM beinhaltet ein umfassendes Toolkit, das herstellerübergreifende Lösungen zusammenfasst und verwaltet und IP und Baseband vereint – durch eine umfassende Funktionalität, die unter anderem Router-Steuerung, Scheduling, Tally Management, Monitoring-Funktionen und eine Menge anderer Möglichkeiten umfasst, mit denen sich die Benefits von IP-basierten Broadcast-Installationen und Remote-Produktionen nutzen lassen. Bei seinem Messeauftritt legt Lawo den Schwerpunkt auf die praxisnahe Vermittlung seiner Remote- und Infrastruktur-Lösungen mit den neuen Produkten und dem gesamten Spektrum seines bestehenden Hardware- und Software-Portfolios.

Darüber hinaus ergänzt Lawo seine aktuelle Produktpalette durch eine komplett neue Serie von Radiokonsolen. Die neuen Radiomischer kombinieren virtuelle und physikalische Bedienkonzepte mit einer neuen Generation von Processing-Power und erfüllen sowohl funktionale wie auch ökonomische Anforderungen für zukunftsorientierte Radioregie-Installationen.

Pressekonferenz auf der NAB in Las Vegas am Lawo Stand N1424 am Montag, 24. April 2017 um 11 Uhr.