NAMM 2017 – Zweitägiges Dante-Seminar

Die Tage werden kürzer – das heißt die NAMM Show rückt näher. Vom 19. Bis 22. Januar 2017 öffnen sich in Anaheim in Kalifornien die Pforten der Messe, auf der alles rund um Musik präsentiert wird.

Unter anderem bietet dort Audinate über zwei Tage (vom 20. und 21. Januar) ein Dante Hands-on Seminar an, bei dem Anfassen erwünscht und anstehenden Fragen seitens des Publikums genügend Zeit und Platz eingeräumt werden soll. Bereits am 19. Januar findet dort eine „Introduction to Dante“-Session statt, bei der alles über Multi-Channel und Digital Media Networking Protocol erklärt wird.

Das Seminar am 20. Und 21. Januar wird im Laguna Meeting Room, im Hilton, Anaheim stattfinden. Interessierte sollten sich rechtzeitig über das Internet registrieren.