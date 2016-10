Neue Avid Nexis Pro-Team-Bundles erhältlich

Avid stellt die neuen Avid Nexis Pro Team-Bundles vor, mit denen Medienschaffende von den verschiedenen Kollaborationstools und nahtlosen End-to-End-Workflows profitieren sollen. Die jetzt erhältlichen Pakete umfassen neben Lösungen aus der Avid Storage Suite und Artist Suite auch Drittanbieter-Lösungen. Neu ist ebenfalls, dass Avid Nexis Pro nun kostenfrei die Lizenz für die Medienmanagement-Software axle Starter beinhaltet und darüber hinaus für einen kurzen Zeitraum als Stand-Alone-Lösung zum Aktionspreis erhältlich ist.

Avid

Avid Nexis Pro, der Nachfolger des Speichersystems Isis 1000, das speziell für Teams in kleineren Produktionsumgebungen entwickelt wurde und genau die Performance bieten soll, die Teams zur Optimierung ihrer Workflows brauchen. Editoren können in Echtzeit zusammenarbeiten sowie eine Reihe von Lösungen von Avid und Drittanbietern nutzen und dabei von der Datensicherheit, Flexibilität und Skalierbarkeit profitieren, die die Systeme von Avid auszeichnet. Avid Nexis Pro unterstützt alle wichtigen Programme für die Mediengestaltung inklusive Adobe Premiere Pro und Apple Final Cut Pro.

„Um in der heutigen Medienwelt erfolgreich zu sein, brauchen Kreativteams integrierte Workflows, die ihnen ein effizienteres Arbeiten ermöglichen“, so Alan Hoff, Vice President, Market Solutions bei Avid. „Mit den Avid Nexis Pro Team-Bundles bieten wir einen kompletten End-to-End-Workflow zu einem erschwinglichen Preis. Mit ihm geben wir Teams die Tools an die Hand, die sie brauchen, um ihre Projekte im Rahmen von Budget und Zeitplan abzuschließen. In Kombination mit Drittanbieter-Lösungen wie axle Starter erhalten unsere Kunden so ein effizientes, unkompliziertes Medienmanagement-Tool.“

Die Nexis Pro Team-Bundles umfassen Avid Media Composer, Avid Pro Tools, Avid Artist DNxIO, axle Starter und weitere Lösungen. Das Leistungspaket zum Sonderpreis ist ab sofort über die bekannten Avid-Vertriebspartner erhältlich.

Konkret enthalten die angebotenen Pakete folgende Produkte und Leistungen:

Avid Pro Team-Bundle

20TB/24 Client Avid NEXIS | PRO

2 axle-Lizenzen für Video-Asset-Management

3 Dauerlizenzen für den Media Composer

Preis: € 15.946,00

Avid Premium Team-Bundle

20TB/24 Client Avid Nexis Pro

Dell Switch

2 axle-Lizenzen für Video-Asset-Management

Avid Artist | DNxIO

5 Dauerlizenzen für den Media Composer

1 Dauerlizenz für Pro Tools

ein Jahr Avid Nexis Pro-Support

Preis: € 22.848,00

Avid Ultimate Team-Bundle

20TB/24 Client Avid Nexis Pro

Dell Switch

2 axle-Lizenzen für Video-Asset-Management

Avid Artist | DNxIO

5 Dauerlizenzen für den Media Composer

Pro Tools Native mit OMNI I/O

ein Jahr Avid Nexis | Pro-Support

Preis: € 25.109,00

Ab sofort und bis zum 15. Dezember 2016 ist darüber hinaus laut Hersteller Avid Nexis Pro als Stand-Alone zum Aktionspreis von € 12.495 inkl. MwSt. erhältlich. Darin inbegriffen sind der 20TB/24 Client Avid Nexis Pro sowie zwei axle-Lizenzen für das Video-Asset-Management.

* Preisänderungen aufgrund von Wechselkursschwankungen vorbehalten.