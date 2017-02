Neuer Director Marketing & New Business bei MLS Magic Light + Sound

Seit 1. Februar 2017 verantwortet Marcel Riegert als Director die Bereiche Marketing und New Business bei der Kölner MLS Magic Light + Sound. Das Unternehmen war bislang primär für große deutsche TV-Produktionen tätig, weitet aber nun sein Spektrum aus und bietet seinen Kunden vom Einzelgewerk über reine Materialvermietung und reine Personaldienstleistung bis hin zur technischen Generaldienstleistung, alle Bereiche der Veranstaltungstechnik.

„Ich freue mich besonders darauf, den technologischen Vorsprung, den die MLS Magic Light + Sound durch den TV-Bereich erzielt hat, auch auf andere Felder wie Messen und Events zu übertragen, da sehe ich großes Potential und diese Herausforderung möchte ich in meiner neuen Position angehen“, so Riegert. Durch seine langjährige Erfahrung verfügt er über ein großes nationales Branchennetzwerk und zahlreiche B2B-Kontakte, mit denen er auch künftig weiter erfolgreich zusammenarbeiten möchte.

Vor seiner Tätigkeit für die MLS Magic Light + Sound war Riegert vier Jahre lang Head of Eventmarketing bei E. Breuninger und Co. und verantwortete in dieser Position die Entwicklung, Konzeption, Organisation und Durchführung aller internen und externen Events, CRM-Maßnahmen, Kooperationen sowie Sponsorings.

Seine Ausbildung zum Werbekaufmann absolvierte der heute 38-jährige bei Plan B / Liganova in Stuttgart und blieb mit dem Unternehmen anschließend beinahe 10 Jahre verbunden.

Zusätzlich arbeitete Marcel Riegert in den Bereichen Retail Marketing Services und Projektmanagement sowie Konzeption für Event, Instore, Showroom und Window. Dabei betreute Riegert namhafte Kunden wie u.a. Hugo Boss, Adidas, Baldessarini, Strenesse, Porsche Design, Escada, Hackett und Kodak.