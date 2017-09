Neuer Kling & Freitag Distributor in der Schweiz: Dr. W.A. Günther Audio Systems AG

Von Theatern zu Festivals, von Fussballstadien zu Kongresszentren. Weltweit vertraut man bei der Beschallung von Events auf die innovativen Soundsysteme von Kling & Freitag. Auch in der Schweiz sind die Produkte des Deutschen Herstellers beliebt. Qualität überzeugt. Und dies nun schon seit über 25 Jahren. Damals entwickelten Martin Kling und Jürgen Freitag ihre ersten Soundsysteme, 1991 gründeten sie ihr Unternehmen – eine Erfolgsgeschichte, die Kunden und Musikliebhaber von Costa Rica über Deutschland bis nach China begeistert. (Eine Technologievorschau auf den neuen Kling & Freitag Spectra 212 mit VariQ Technologie gibt es in diesem Video von PRODUCTION PARTNER)

Per 1. September 2017 übernimmt nun Dr. W.A. Günther Audio Systems AG den exklusiven Vertrieb der gesamten Produktepalette von Kling & Freitag. “Wir freuen uns riesig”, sagt Thomas Wunderli, Geschäftsführer des Spezialisten aus Erlenbach, und fügt an: “Wir sind überzeugt, dass diese Qualitätsmarke bei uns in den richtigen Händen ist und unser Portfolio ideal ergänzt. Gemeinsam mit dem Team in Hannover werden wir den Brand weiter ausbauen und für viele positive und einzigartige Klangerlebnisse schweizweit sorgen”. Auch Jürgen Freitag ist überzeugt von der neuen Kooperation und sagt: “Mit Dr. W.A. Günther Audio Systems haben wir den passenden Nachfolger gefunden, um am bisherigen Erfolg anzuknüpfen. Insbesondere mit der neuen Kling & Freitag VIDA-Technologie werden künftig neue Referenzen etabliert.”

Unterstützt wird Dr. W.A. Günther Audio Systems AG durch Werner Dönni. Der Geschäftsführer von Tucton war die letzten 18 Jahre für den Vertrieb der Produkte von Kling & Freitag verantwortlich und hat den Brand in der Schweiz etabliert. Die hervorragende Vertriebsarbeit und Kundenpflege wird natürlich auch von der Dr. W.A. Günther Audio Systems AG gewährleistet und Werner Dönni unterstützt hier den Spezialisten mit seiner Pro-Audio-Erfahrung für die nächsten sechs Monate. Tucton und Werner Dönni werden sich in Zukunft neuen tontechnischen Herausforderungen zuwenden.

Dr. W.A. Günther Audio Systems AG freut sich auf viele tolle Projekte mit Kling & Freitag. Denn mit Kreativität und Leidenschaft werden die präzise aufeinander abgestimmten Lautsprechersysteme entwickelt und mit perfektem Zubehör und modernster Systemelektronik ausgestattet – Produkte, die sich hören lassen können.