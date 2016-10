O2 in Tschechien nutzt Streamline S16 Ü-Wagen von Broadcast Solutions

Nachdem der Mobilfunkanbieter O2 in Tschechien den Zuschlag zur Übertragung der ersten tschechischen Fußball Liga erhielt, beauftragte O2 die Broadcast Solutions mit dem Bau eines Ü-Wagens und Rüstwagens speziell für diesen Zweck. In Zusammenarbeit mit dem slowakischen Partner Elektronika a.s. entwickelte Broadcast Solutions eine individualisierte Variante des Streamline S16 Ü-Wagen-Modells.

Der Ü-Wagen wurde innerhalb kürzester Zeit gebaut und nach drei Monaten ab Beauftragung an den Kunden geliefert. Teil der Lieferung war ein zusätzlicher Rüstwagen zum Transport von Stativen, Kameras, Kabel-Trommeln und zusätzlichem Zubehör.

Broadcast Solutions

In diesem O2 Ü-Wagen kombinierte Broadcast Solutions das praxiserprobte Streamline Konzept vor-konfigurierter Ü-Wagen mit kundenspezifischen Wünschen. Als Ergebnis dieser ersten Zusammenarbeit zwischen O2 in Tschechien und der Broadcast Solutions lieferte der deutsche Systemintegrator einen Streamline S16 Ü-Wagen, der die nächste Stufe der vor-konfigurierten, langlebigen und vor-geplanten Streamline Ü-Wagen Familie repräsentiert. Alle Streamline Modelle sind vor-konfigurierte Ü-Wagen, die in sehr kurzer Zeit geliefert werden können und eindeutige Kostenvorteile bieten – das alles, ohne Kompromisse hinsichtlich neuester Technologie, Qualität oder Langlebigkeit einzugehen.

Jan Chodora, verantwortlicher Projektmanager bei Elektronika a.s. zur Zusammenarbeit: „Elektronika a.s. ist führender Technologieanbieter in den tschechischen und slowakischen Broadcast-Märkten. In diesem Projekt zur Lieferung des 16-Kamera HD Ü-Wagens an O2 haben wir auf den Erfahrungen aufgebaut, die wir im Rahmen eines früheren Projekts mit Broadcast Solutions gesammelt haben. Damals umfasste das Projekt die Lieferung eines 16-Kamera Ü-Wagens an das Tschechische Fernsehen. Der neue Streamline S16 Ü-Wagen für O2 ist Teil vieler erfolgreicher Projekte, die wir mit O2 in Tschechien realisiert haben und ist integraler Bestandteil – zusammen mit einem MPEG Wagen, den wir ebenfalls geliefert haben – um die Visionen der neu gegründeten Unternehmung O2 – Elastic Media Production umzusetzen.“