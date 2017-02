One-LUX vertreibt OEM Systems Group in Großbritannien

Im Rahmen laufender Wachstumspläne haben die OEM Systems Group und One-LUX ab Februar 2017 eine strategische Partnerschaft vereinbart. One-LUX wird das gesamte OEM-Systems-Sortiment elektronischer Komponenten und Komponenten für Leuchten innerhalb Großbritanniens vertreiben. Dies bedeutet eine Verstärkung der OEM Systems Sales Force und wird den individuellen Kundendienst in Großbritannien sehr schnell intensivieren

„Diese Vereinbarung bedeutet für beide Partner eine Win-Win-Situation und wird nachhaltigen Einfluss auf unsere zukünftige Entwicklung haben“, so OEM-Geschäftsführer Dirk Politowski. „Wir haben nach einem starken Partner gesucht, mit dem wir unsere Marken BAG und ZALUX auf dem Beleuchtungsmarkt in Großbritannien entwickeln können – und One-LUX erfüllt alle Anforderungen“, ergänzt David Scott, Regional Manager für Nordeuropa bei OEM Systems. „Unsere gemeinsamen OEM-Kunden werden davon profitieren, dass wir das Beste der Beleuchtung vereinen“, so Scott abschließend.