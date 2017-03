Open Days: Die Hausmesse bei Huss Licht & Ton

Huss Licht & Ton lädt am 25. und 26. April zu den zweiten Open Days am neuen Standort ein. Namhafte Hersteller und Marken präsentieren ihre Produkte, ein großer Schnäppchenmarkt und das Action Wheel locken. Dieses Jahr hat Huss Workshops aus unterschiedlichen Bereichen organisiert und als Besonderheit können im Außenbereich verschiedene Groß-PA Systeme auf der „Sound-Demo TrailerStage“ direkt miteinander verglichen werden.

Huss Licht & Ton Am 25. und 26. April finden bei Huss Licht & Ton erneut die Open Days statt.

Wer neue Kontakte knüpfen, Branchennews hören, dazulernen oder Schnäppchen machen möchte, ist bei den Open Days von Huss Licht & Ton genau richtig. Der Experte für Veranstaltungstechnik hat dieses Jahr über 30 hochkarätige Aussteller für die beiden Tage gewinnen können. „Unsere Open Days bieten als überregionaler Treffpunkt für die Branche einen Querschnitt durch alle Bereiche der Veranstaltungstechnik. Die Experten vor Ort freuen sich auf Erfahrungsaustausch und anregende Gespräche“, sagt Geschäftsführer Thilo Huss über die Open Days. Nach dem großen Erfolg 2016 finden sie zum zweiten Mal statt.

Während der Open Days vermitteln verschiedene Aussteller Fachwissen in Workshops und Hands-On Sessions. Ein besonderes Highlight ist die Outdoor Sound-Demo. Auf einer großen Trailer Stage präsentieren Aussteller PA-Anlagen und Line-Array-Systeme unter realitätsnahen Bedingungen. Eine Auswahl professioneller Audio-Systeme werden die Besucher der Open Days in Aktion hören und vergleichen können. Auch der „Live Mixing Workshop” der Firma Fohhn spielt sich dort ab.

Huss Licht & Ton Neben namhaften Herstellern und Marken warten auch ein großer Schnäppchenmarkt, das Action Wheel und spannende Workshops auf die Besucher.

Neben dem Schnäppchenmarkt bietet das Action Wheel (fünf Euro pro Dreh) die Gelegenheit, als Hauptpreise hochwertige Technik wie Boxen, Mikrofone oder das Huss Licht & Ton Action Kit für wenig Geld zu ergattern. Der Erlös des Action Wheels geht dieses Jahr an die Radio 7 Drachenkinder. Dies sind Kinder und Jugendliche aus der Region, die durch Krankheit, Behinderung, Gewalt, Tod eines Familienmitglieds oder andere schwere Schicksalsschläge Leid ertragen müssen. Die Spende von Huss Licht & Ton wird ihnen unbürokratisch helfen.

Der Foodtruck „Herr von Schwaben” versorgt die Gäste der Hausmesse kulinarisch. Am Abend des ersten Messetages lädt Huss Licht & Ton ab 20 Uhr zum ungezwungenen Get Together mit Livemusik und Cocktailbar für Besucher und Aussteller ein.



Was?

Open Days von Huss Licht & Ton

Wann?

Hausmesse: Dienstag, 25. April 2017 von 13.00 bis 20.00 Uhr

Get Together: Dienstag, 25. April 2017 von 20.00 bis 00.00 Uhr

Hausmesse: Mittwoch, 26. April 2017 von 10.00 bis 17.00 Uhr

Wo?

Huss Licht & Ton

Carl-Zeiss-Straße 6

89129 Langenau (bei Ulm – direkt am Autobahnkreuz der A7 / A8)