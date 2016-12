Philips Lighting ernennt Cast zum offiziellen Distributionspartner für Deutschland

Philips Lighting, der international führende Hersteller von Beleuchtungslösungen, gab bekannt, dass die Firma Cast C. Adolph & RST Distribution, Vertrieb für professionelle Veranstaltungstechnik, als erster Distributor das gesamte Philips Entertainment Lighting Portfolio deutschlandweit vertreibt. Als offizieller Distributor nimmt Cast die Movinglight-Serie Philips Vari-Lite ins Vertriebsportfolio auf.

Cast Freuen sich auf den nächsten Schritt in der Zusammenarbeit zwischen Philips und Cast: Bill Richards, Teresa Vallis,( beide Philips ) Christian Pies ( Vertriebsleiter cast ), Grant Bales-Smith ( Philips ), Heinz Siller ( Geschäftsführer cast ), Sabine Siller ( Marketingleitung cast ) (v.l.n.r.)

Des Weiteren verfügt das Unternehmen aus Hagen über ein breites Sortiment an LED-Leuchten der Philips Selecon Serie, Philips Strand Lichtstellpulten sowie Effektleuchten der Showline Serie. Diese Partnerschaft wird dazu beitragen, dass Philips Geräte und Ersatzteile in Deutschland noch schneller ausgeliefert werden können. Dazu Grant Bales-Smith, General Manager der Philips Lighting Entertainment-Sparte: „Als Teil unserer Strategie als Anbieter verbundener Systeme errichten wir weltweit Partnerschaften, die unser volles Entertainment Lighting Spektrum abdecken, damit unsere Kunden auf einen Komplettanbieter für ihren gesamten licht- und projektbezogenen Bedarf zurückgreifen können. Wir haben uns entschieden, diesen Schritt in Deutschland mit Cast zu gehen – einem unserer bewährtesten und am meisten geschätzten Partner.“

Cast – bekannt für seinen engen Kundenbeziehungen, persönlichen Service und fachkundige Beratung – wird zukünftig auch Workshops und Trainings für alle Entertainment-Produkte und -Systeme von Philips Lighting anbieten. „Wir freuen uns sehr, das nächste Level in unserer Partnerschaft erreicht zu haben“, sagt Christian Pies, Vertriebsleiter bei Cast. „Philips Lighting verfügt über ein breites Angebot an Beleuchtungsartikeln für verschiedene Märkte, und wir sind stolz diese Bandbreite in unserer neuen Rolle als Komplettanbieter zu repräsentieren. Die Nachfrage nach Entertainment-Produkten von Philips Lighting war auf dem deutschen Markt immer groß, und wir sind zuversichtlich, dass unsere Zusammenarbeit diese noch steigern wird “

Cast realisierte den Einsatz von Philips Lighting Entertainment-Produkten bei hochkarätigen Events in Deutschland, so zum Beispiel bei den jährlichen Pop Meets Classic Konzerten. Das Unternehmen Cast mit Sitz in Hagen vertreibt Entertainment-Produkte von Philips Lighting seit fast 20 Jahren. Den Anfang markierte 1998 die Philips Selecon Serie. Seit 2014 vertreibt Cast auch die Philips Serien Strand Lighting und Showline und übernahm im Oktober 2016 den Exklusivvertrieb für Philips Vari-Lite.