PRG XL Video holt mit Thomas Mundorf erfahrenen Tonmann an Bord

Seit 1. November 2016 gibt Thomas Mundorf als neuer „Head of Audio Project Management & Technologies“ den „Ton“ im Audio-Projektmanagement von PRG XL Video an. In seiner neuen Rolle verantwortet er die gesamte Planung und Durchführung aller Audio-Projekte und wird die künftige technologische Ausrichtung von PRG XL Video im Bereich Audio-Technologie federführend mitgestalten.

PRG XL Video Mit Thomas Mundorf hat sich PRG XL Video einen erfahrenen Tonmann ins Boot geholt.

Thomas Mundorf ist einer der führenden Ton-Ingenieure im Bereich der Beschallung von Events, Messe, Tourneen und Festivals. Er war viele Jahre für die Planung und Durchführung von nationalen und internationalen Veranstaltungen verantwortlich. Durch seine langjährige Tätigkeit bei der Firma Meyer Sound – einem der führenden Hersteller für professionelle Beschallungslösungen – verfügt er zudem über einen hervorragenden technischen Background.

Dazu Johannes Wahl, Director Production, und Jörn Kubiak, Chief Operating Officer, bei PRG XL Video: „Wir freuen uns, dass wir Thomas für diese Funktion gewinnen konnten und sehen diese Besetzung als einen wichtigen Schritt an, um unsere Position als führender, technischer Dienstleister für Veranstaltungstechnik weiter auszubauen. Nachdem wir in den vergangenen beiden Jahren vor allem unsere Kompetenzen im Bereich Video-/LED-Technologie sowie kreativen LED-Anwendungen ausgebaut haben, ist die Stärkung unserer Audio-Kompetenz nun ein konsequenter nächster Schritt. Schwerpunktmäßig wollen wir dadurch für Firmenveranstaltungen und Messen ein noch attraktiverer Partner werden, aber auch unsere Kompetenz für die Beschallung von Touren und Festivals weiter ausbauen.“