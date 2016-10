Prolight + Sound 2017 setzt erfolgreichen Weg nach Neukonzeptionierung fort

Die Prolight + Sound geht gestärkt aus ihrer Neukonzeptionierung hervor und setzt 2017 auf konsequente Fortführung und Weiterentwicklung der neuen Bestandteile. Die internationale Messe der Technologien und Services für Entertainment, Media und Creation wird vom 4. bis 7. April 2017 erneut zum Treffpunkt der Industrie und zum Showroom für Neuheiten und Trends der Branche.

Prolight + Sound

Mit dem Umzug auf das Ostgelände der Messe Frankfurt konnte die Messe ihr Produktspektrum zuletzt erfolgreich ausweiten – auch 2017 sind alle wichtigen Key Player auf dem Branchenevent vertreten, viele mit einer noch umfangreicheren Präsentation als bisher. Die bei der vergangenen Veranstaltung positiv aufgenommene Verlegung der Tagesfolge auf Dienstag bis Freitag wird 2017 beibehalten. Weiterhin findet an allen vier Messetagen ein breit gefächertes Seminarprogramm statt, das sämtliche Bereiche der Branche abdeckt. Ein besonderes Augenmerk bei der Prolight + Sound 2017 liegt auf der Förderung des Nachwuchses und der Schaffung von Kontaktflächen zwischen Unternehmen und Fachkräften.

„Mit der gelungenen Premiere des neuen Konzepts haben wir 2016 die entscheidenden Weichen für die Zukunft der Prolight + Sound als international bedeutendste Handelsplattform und Präsentationsfläche der Branche gestellt“, sagt Michael Biwer, Group Show Director des Bereichs Entertainment, Media & Creative Industries der Messe Frankfurt Exhibition GmbH. „Gemeinsam und im Dialog mit den Unternehmen der Branche möchten wir diese Erfolgsgeschichte auf der kommenden Veranstaltung weiterschreiben und die Prolight + Sound kontinuierlich weiter optimieren.“

Hohes Ausstellerinteresse sendet positive Signale

Besucher der Prolight + Sound erhalten einen weltweit einmaligen Überblick über aktuelle Produkte, Trends und Technologien am Markt. Die bedeutendsten Marken aller Sparten der Eventtechnik-Industrie haben ihre Teilnahme an der Prolight + Sound bereits angemeldet. Zu den bestätigten Key-Playern auf der Veranstaltung zählen unter anderem Adam Hall, Altman, Amptown, Audio-Technica, Ayrton, Chain Master, Chauvet, Clay Paky, Coda Audio, dbTechnologies, Digico, DPA Microphones, ETC – Electronic Theatre Controls, FBT Elettronica, Gerriets, GLP German Light Products, JB-Lighting, Klotz, L-Acoustics, Lawo, MA Lighting, Martin Professional, Meyer Sound, Monacor International, Music & Lights, nivtec-flexibel, Panasonic, Prolyte Group, Riedel, ROBE Lighting, Sennheiser und SGM Light – darüber hinaus ist die Georg Neumann GmbH in diesem Jahr mit einem eigenen Stand vertreten.

Konstante Hallenaufplanung, optimierte Auffindbarkeit

Die sieben Hallenebenen und der weitläufige Außenbereich auf dem Ostgelände der Messe Frankfurt schaffen Raum für eine zielgerichtete Präsentation der einzelnen Produktgruppen. Die Prolight + Sound gliedert sich in die Bereiche Audio + Sound (Halle 3.1, Halle 4.1), Light + Stage (Halle 3.0), Light + Multimedia (Halle 4.0), Light + Entertainment (Halle 5.0) sowie Education + Associations (Forum.0). Zusätzlich bietet das Freigelände die Möglichkeit zur Demonstration von Neuheiten unter Open-Air-Bedingungen. Die Concert Sound Arena, die Beschallungssysteme in Aktion vorstellt, präsentiert sich 2017 zentral auf der Agora inmitten des Ostgeländes – darüber hinaus stellt die Live Sound Arena nahe dem Eingang City mobile PA-Anlagen vor. Ebenfalls auf dem Freigelände erleben Besucher Mobile Bühnen, Zeltsysteme und LED-Wände.

Eine im Vergleich zum Vorjahr weiter optimierte Besucherführung erleichtert das Auffinden der einzelnen Produktgruppen. Zusätzlich gibt es für „Special Interest“-Produktgruppen eigene Broschüren, die alle Aussteller aus den jeweiligen Segmenten übersichtlich zusammenfassen. Diese sogenannten Quickfinder sind für die Produktgruppen „Broadcast, Production & Recording“, „Stage & Theatre“, „Media Technology & System Integration“ sowie „Event & Congress“ verfügbar. Auch über die Online-Suche auf der Website der Prolight + Sound sowie über die Prolight + Sound App lassen sich die Aussteller aus den einzelnen „Special Interest“-Bereichen direkt anzeigen.

Hochkarätiges Seminarangebot mit breitem Themenspektrum

Mit der Verlegung auf vier Werktage konnte die Prolight + Sound ihr Profil als Messe für professionelle Branchenakteure zuletzt weiter schärfen – in diesem Zuge wurde das Weiterbildungsangebot der Veranstaltung erfolgreich auf den vollen Messezeitraum ausgedehnt. Auch 2017 geben renommierte Referenten ihr Fachwissen rund um technische Innovationen, neue Anwendungsgebiete sowie Marketing und Management weiter.

Das Weiterbildungsangebot ist in drei Seminarreihen gebündelt. Die Prolight + Sound Conference bietet ein breites Themenspektrum, das alle Gewerke der professionellen Veranstaltungs- und AV-Medientechnik abdeckt. Die Konferenz gliedert sich in die Stränge Basic und Advanced und spricht damit sowohl Einsteiger als auch erfahrene Fachkräfte an – sie bietet die Möglichkeit, Grundlagenwissen aufzufrischen, sich Expertenwissen anzueignen und sich mit Kollegen aus der Branche auszutauschen. Darüber hinaus geht die Eventplaza Conference in ihr mittlerweile siebtes Jahr. Sie richtet sich speziell an Event- und Incentive-Manager, Verantwortliche aus Human Resources sowie Veranstalter von Kongressen und Tagungen und umfasst Inhalte wie Event-Sicherheit, fortschrittliche Inszenierung sowie effektive EventKommunikation. Als dritte Seminarreihe wurde auf der vergangenen Prolight + Sound das Herstellerforum erfolgreich gestartet, das 2017 fortgesetzt wird. Führende Unternehmen der Branche präsentierten hier technologische Trends am Beispiel konkreter Projekte.

Prolight + Sound bringt Unternehmen mit Nachwuchskräften zusammen

Im Zuge einer kontinuierlich steigenden Nachfrage nach gut ausgebildetem Personal bietet die Prolight + Sound gezielte Angebote für Studenten, Azubis und Berufsschüler. Darüber hinaus gibt es neue Kontaktflächen zwischen rekrutierenden Unternehmen und Brancheneinsteigern sowie -profis auf Jobsuche.

So steht der Messedienstag im Zeichen des Future Talents Day mit einem attraktiven Programm für junge und angehende Fachkräfte – dazu zählen geführte Touren über die Messe, spezielle Vorträge und Workshops. Die Jobbörse im Forum.0 bietet Unternehmen, die Mitarbeiter aus den veranstaltungs- und medientechnischen Gewerken suchen, eine Plattform, um mit passenden Bewerbern in Kontakt zu treten. Sie stellt eine zielgerichtete Anlaufstelle für alle Besucher dar, die an neuen Herausforderungen in der Branche interessiert sind.

Renommierte Awards stellen Spitzenleistungen ins Rampenlicht

Gelungene Projekte sind das Ergebnis eines perfekten Zusammenwirkens von Mensch und Technologie. Die Prolight + Sound ist Schauplatz bedeutender Preisverleihungen, die Aufmerksamkeit für herausragende Arbeiten auf dem Gebiet der Veranstaltungs- und Medientechnik herstellen.

Bereits seit 2002 kürt der Opus – Deutscher Bühnenpreis exzellente Leistungen rund um Lichtdesign, technische Realisation, Bühnen und Szenenbild sowie Inszenierung. Er gilt als einer der bedeutendsten Awards für die kreative Anwendung professioneller Veranstaltungstechnik. In 2017 ermöglicht eine neue Satzung erstmals die Prämierung von Einzel- und Teamleistungen – Preisträger können somit Persönlichkeiten, Projektteams oder Unternehmen sein. Darüber hinaus würdigt der Sinus – System Integrations Award Projekte, die sich durch den innovativen und wegweisenden Einsatz von Medientechnik und Systemintegration auszeichnen. Träger der nichtdotierten Ehrenpreise sind, neben der Messe Frankfurt, der Verband der Medien- und Veranstaltungstechnik e. V. (VPLT) sowie der Europäische Verband der Veranstaltungs-Centren e. V. (EVVC). Die Fachjury setzt sich zusammen aus Verbandsmitgliedern, Branchenexperten, Medienvertretern und Vertretern der Messe Frankfurt. Die Preisverleihungen finden am 5. April 2017 im Saal Europa statt.

Drei Tage Überschneidung mit Musikmesse

Gemeinsam mit der Musikmesse, der internationalen Fachmesse für Musikinstrumente und Noten, Musikproduktion und Vermarktung wird die Prolight + Sound zum weltweit größten Get-together der Musik- und Veranstaltungsindustrie. Durch die Verlegung der Musikmesse auf Mittwoch bis Samstag werden die wertvollen Synergien zwischen beiden Events im Vergleich zu 2016 gestärkt – so finden Musikmesse und Prolight + Sound an drei Tagen gemeinsam statt. Gemeinsam zählten die Fachmessen zuletzt weit über 100.000 Besucher aus 130 Ländern und rund 2.000 Aussteller aus 60 Ländern.