Prolight + Sound: AV Stumpfl mit neuem Stage Server und Monoclip Leinwänden

Der österreichische Technologiehersteller AV Stumpfl wird auf der diesjährigen Prolight+Sound Messe in Frankfurt seine neuen Medienserver und Projektionsleinwände vorstellen.

AV Stumpfl Wings Engine Stage von AV Stumpfl

Eines der AV Stumpfl Highlights auf der Prolight+Sound soll laut Hersteller die neue Version des erfolgreichen Wings Engine Stage Medienservers sein. Fred Neulinger, Technical Director bei AV Stumpfl, beschreibt das neue Produkt: “Der ursprüngliche Wings Engine Stage Server war bereits sehr robust und aus Edelstahl gefertigt. Für die neue Version haben wir darüber hinaus eine verbesserte Systemarchitektur entwickelt, die Erschütterungen noch besser absorbieren kann, was gerade für Rental & Staging Umgebungen ideal ist. Zusätzlich zu einem stärkeren Prozessor und neuen Displayport Outputs, bietet der neue Stage Server auch Framelock und Genlock Inputs. prolight +sound Besucher werden von diesem neuen Produkt begeistert sein.”

AV Stumpfl Fred Neulinger

Natürlich wird auch das Flagschiff der AV Stumpfl Serverfamilie, der Wings Engine RAW 8K, in Frankfurt zu sehen sein. Der Wings Engine RAW Medienserver soll zur Zeit der einzige Medienserver seiner Art sein, der vier unkomprimierte 4K Signalströme bei 60fps gleichzeitig ausspielen kann. Mehrere Automobilfirmen setzten den RAW Server erst vor kurzem im Rahmen des Genfer Autosalons ein.

Eine weitere faszinierende Neuentwicklung aus dem Bereich Medienserver & Show Control ist der Wings Player. Mit diesem leistungsstarken und kompakten High End Digital Signage Hardware-Player, stellt AV Stumpf ein Produkt vor, das die Lücke zwischen kleineren Video-Zuspielern und großen Medienservern schließen soll. Eines der interessantesten Features des Wings Players soll die automatische, kamerabasierte Kalibrierung für Projektionen auf flache Oberflächen sein. Dieses Feature kann durch ein optionales Upgrade auch für 3D Mappings oder z.B. stark gebogene Oberflächen verwendet werden.

AV Stumpfl Monoclip von AV Stumpfl

Die breite Auswahl an hochwertigen Projektionsleinwänden am AV Stumpfl Stand umfasst auch das neue Monoclip Leinwandsystem. Monoclip verbindet die Vorteile des Monoblox Systems mit dem zusätzlichen Vorteil eines völlig glatten Rahmenprofils ohne Druckknöpfe.

Der komplette Monoclip Rahmen kann einfach entfaltet werden, wobei die Schnappverbindungen automatisch einrasten, was dazu führen soll, dass während des sehr schnellen Aufbaus keine Teile verloren gehen können.

AV Stumpfl Hans Christian Stucken

Hans Christian Stucken, Global Marketing Manager bei AV Stumpfl: “Die Prolight+Sound ist gerade in Bezug auf den europäischen Live-Entertainment Markt eine einzigartige Messe. Wir freuen uns sehr darüber, auch dieses Jahr wieder in Frankfurt auszustellen. Als Hersteller von Projektionsleinwänden und Medienservern sind wir bei einer großen Anzahl von Rental & Staging Firmen bekannt. Die prolight+sound gibt uns als Aussteller die Möglichkeit, unsere bestehenden Kontakte in dieser Branche zu vertiefen, Feedback einzuholen und gleichzeitig neue potentielle Kunden kennenzulernen.”

AV Stumpfl wird vom 4. bis zum 7.April auf der Prolight+Sound in der Messe Frankfurt ausstellen: Stand A58, Halle 4.