Prolight + Sound: Resbig Technology präsentiert Messeneuheit Resbig “Two”

Resbig Technology ist als Mitaussteller auf dem Messestand der Despar Systeme zu finden und stellt als Messeneuheit den Resbig “Two” vor. Die Firma LMP stellt ebenfalls als Mitaussteller den Besuchern die “Pimp My Truss”-Variante vor. Mit diesem neuen Adapter-System sollen Traversensysteme jetzt einfach, schnell und sicher zusammengeklickt werden können.

Messe Frankfurt

Das patentierte Verriegelungssystem Resbig “Two” soll eine neue Dimension der Montage und Demonatge von Traversensystemen ermöglichen. Auf diese Weise sollen Traversenelemente in kürzester Zeit geräuscharm miteinander verbunden werden können und hohe Lasten aufgenommen werden können.

Resbig Technology Das patentierte Verriegelungssystem Resbig “Two”