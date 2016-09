QSC-Mischpult TouchMix-30 Pro

QSC QSC TouchMix 30 Pro

Mit der Auslieferung des 32-kanaligen TouchMix-30 Pro erweitert QSC nicht nur sein bestehendes Angebot an kompakten Digital-Mixern um mehr Kanäle, sondern auch neue „PRO“-Features

QSC hat seinen neuen Mixer TouchMix-30 Pro nicht nur mit mehr Kanälen ausgestattet, sondern auch Funktionen, die dem Workflow dienen sollen – also der schnellen und effektiven Erzielung bester Audioergebnisse. Im Detail bietet er 32 Mischkanäle, (24 x Mic/Line, 6 x Line-In, Stereo-USB) und 16 Ausgänge. Der 10″ große Multi-Touch-Bildschirm kombiniert mehr Anzeigeinformationen mit vereinfachter Bedienung. Als „Wizards“ führen kleine Assistenten durch die Behebung von Rückkopplungen und helfen bei der Abstimmung des Sounds auf den Raum und vereinfachen dadurch komplizierte Equalizer-Einstellungen. Mit einem „Touch-and-route patch“ können die Eingänge einfach umkonfiguriert werden. Über 120 Presets helfen zudem bei der Voreinstellung von Instrumenten, Mikrofonen und anderen Quellen. Zwei Real-Time-Analyzer (RTA) unterstützen bei der Abstimmung der klanglichen Balance und des Raums. Per „Copy and Paste“ lassen sich einfach Mixe, Kanäle, EQs, Dynamics usw. kopieren.

QSC Assistenten helfen beim System-Setup

Weitere Merkmale:

8 Subgruppen mit 6-Band parametrischem EQ, variablem Hoch-/Tiefpassfilter und Limiter, paarweise linkbar

32 Kanäle können direkt auf eine HD aufgenommen oder von dort wiedergegeben werden, ohne externen Computer

32-kanaliges DAW-I/O-Interface verbindet sich bidirektional mit Workstation Software auf Apple-Computern

MP3-Wiedergabe direkt von USB

24 Class-A-Mikrofonvorverstärker

alle Ausgänge incl. 1/3-Oktav-Equalizer und parametrischem EQ plus Limiter, Delay und 12-Band-Notchfilter

14 Mono-Mischungen können zu Stereopaaren zusammengefasst werden, zwei Aux-Paare können für In-Ear-Monitore genutzt werden

6 Stereo-Effektprozessoren plus Pitch-Correct bieten studioähnliche Signalbearbeitung, ohne Auxe/Kanäle zu belegen

QSC Bidirektionale DAW-Anbindung

Einen Testbericht des kleineren TouchMix 16 veröffentlichte PRODUCTION PARTNER in Ausgabe 7/8 2015!