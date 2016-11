Qvest Media eröffnet Standort in der Schweiz

Qvest Media setzt seinen Erfolgskurs weiter fort. Mit einem neuen Standort in der Schweiz baut das Unternehmen die Präsenz in seinen geografischen Wachstumsmärkten weiter aus.

Bereits heute zählen führende TV-Sender, Produktionsdienstleister und Medienhochschulen in der Schweiz zu den Kunden von Qvest Media. Bislang unterstützt das Unternehmen diese hauptsächlich bei der Entwicklung und Realisierung von Hightech-Infrastrukturen in den Bereichen TV- und Medienproduktion. Mit der Gründung des neuen Standorts in Schaffhausen positioniert sich Qvest Media nun mit seinem gesamten Angebotsportfolio in der Schweiz. Neben Consulting und Systemintegration wird das Unternehmen die dortige Medienlandschaft demnach künftig auch mit Leistungen aus den Bereichen Managed Technology sowie Service & Support adressieren. Zudem plant das Unternehmen das Handels- und Vermietgeschäft mit professionellen Medienprodukten und -lösungen in der Schweiz weiter auszubauen.

„Der Schweizer Medienmarkt ist enorm innovationsfreudig und es besteht eine große Aufgeschlossenheit für neue Technologie- und Medientrends“, so Daniel Url, Geschäftsführer bei Qvest Media. „Dies macht die Schweiz zu einem hoch attraktiven Standort für ein Medientechnologieunternehmen wie Qvest Media. Mit der verstärkten Präsenz stellen wir außerdem mehr Nähe zu unseren lokalen Kunden her und wir können diese noch schneller und effektiver betreuen“, erklärt Daniel Url weiter.

Für den Aufbau des Schweizer Teams plant das Unternehmen die Einstellung weiterer Mitarbeiter. Jobprofile sind unter www.qvestmedia.com/karriere einsehbar.