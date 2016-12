S.E.A. verstärkt Installationsteam mit Heinz Bouwer

Die S.E.A. Vertrieb & Consulting GmbH begrüßt einen neuen Mitarbeiter in ihren Reihen: Seit dem 1. November 2016 verstärkt Heinz Bouwer das Installationsteam des Emsbürener Pro-Audio-Spezialisten. Fortan kümmert sich der 38-Jährige um die Betreuung des MI-Fachhandels und steht diesem als Ansprechpartner für die Beschallungs- und Installationsprodukte der Marken Apart Audio, Cloud Electronics, One Systems, Dateq, Tendzone und K-array zur Verfügung.

Mit der für Heinz Bouwer neu geschaffenen Position geht zudem eine Restrukturierung der bisherigen Betreuung des MI-Fachhandels mit dem Vertriebssortiment für Beschallung- und Festinstallationstechnik einher. Diese erfolgt künftig aus dem Installationsteam heraus. Das bisher zuständige Team konzentriert sich im MI- und Pro-Audio-Fachhandel künftig zu 100% auf die Lösungen für den Bereich Studio & Recording. Mit diesem Schritt will die S.E.A. Vertrieb & Consulting GmbH eine engere Betreuung der jeweiligen Fachabteilungen im MI-Fachhandel sowie umfassendere Projektunterstützung gewährleisten.

Als begeisterter Musiker und Audiotechniker hat Heinz Bouwer seine große Leidenschaft bereits früh zum Beruf gemacht und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Einzelfachhandel (Musik Produktiv) sowie im Vertrieb (Bose, L-Acoustics). Auf diese Weise kombiniert Heinz Bouwer seine kaufmännischen Kenntnisse mit einem enormen musikalischen und technischen Verständnis, welches er sowohl in seinem eigenen Tonstudio wie auch als Gitarrist in unterschiedlichen Bands auslebt.

Die S.E.A. Vertrieb & Consulting GmbH freut sich, mit Heinz Bouwer ab sofort einen Verkaufs- und Vertriebsprofi mit vielfältigen Erfahrungen in ihrem Team zu begrüßen, der in der Kundenbetreuung mit Fachkenntnis sowie mit seiner freundlichen Art überzeugt.

Kontaktdaten:

Heinz Bouwer

Vertrieb PA/INST

MI-Fachhandel

Telefon: +49 5903 9388-20

E-Mail: hb@sea-vertrieb.de