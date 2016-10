SAE Institute vergibt im Jubiläumsjahr weltweit 40 Stipendien

Im 40. Jubiläumsjahr vergibt das SAE Institute weltweit 40 Stipendien für das praxisnahe 18-monatige SAE Diploma. In Deutschland, Österreich und der Schweiz werden insgesamt neun Stipendien für den Kursstart im März 2017 ausgelobt. Die Bewerbung mit Motivationsschreiben und Arbeitsproben ist bis zum 31. Dezember 2016 auf www.sae.edu/40jahre möglich.

SAE Institute

Nach der Bewerbungsphase ermittelt eine Jury die Gewinner. Den neun Stipendiaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden jeweils 50 Prozent der Diploma Kursgebühr erlassen. Der Kursstart ist im März 2017. Die Bewerbung ist für alle Fachbereiche möglich, die am SAE Institute gelehrt werden. Mit Audio Engineering, Music Business, Game Art & 3D Animation, Games Programming, Visual FX & 3D Animation, Digital Film Production, Cross Media Production und Webdesign & Development ist die Auswahl dabei groß.

„Die Stipendien sind als Dankeschön in unserem Jubiläumsjahr zu verstehen. Unser vierzigjähriges Bestehen zeigt, dass unser Ausbildungskonzept über Jahrzehnte erfolgreich und stets am Puls der Zeit ist. Die Gewinner der neun Stipendien möchten wir auf diesem Weg beim schnellen Einstieg in die Kreativ- und Medienwirtschaft unterstützen und freuen uns auf zahlreiche Bewerbungen“, kommentiert Chris Müller, Geschäftsführer SAE Institute DACH.

Voraussetzung für die Stipendienvergabe ist die Vollendung des 18. Lebensjahres bei Kursstart im März 2017 sowie eine vorliegende EUStaatsbürgerschaft oder das Schweizer Bürgerrecht. Neben einem Motivationsschreiben in Länge von maximal 500 Wörtern, müssen alle Interessenten ihr Können durch Arbeitsproben beweisen und diese online zur Verfügung stellen. Bewerbungsschluss ist der 31. Dezember 2016.

Für Studierende, die sich für ein Stipendium außerhalb der DACH-Region interessieren, besteht die Möglichkeit, sich für internationale Standorte des SAE Institute zu bewerben. Weitere Informationen zur internationalen Stipendienvergabe des SAE Institute auf http://40scholarships40years.sae.edu/